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Общество ,  
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В Польше начали проверку депутата сейма, потушившего ханукальные свечи

В Польше депутат сейма потушил ханукальные свечи огнетушителем, начата проверка
Гжегож Браун (в центре)
Гжегож Браун (в центре) (Фото: M. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters)

Депутат польского сейма Гжегож Браун огнетушителем погасил ханукальные свечи в зале парламента, прокуратура Варшавы начала досудебное производство по факту произошедшего, сообщил агентству PAP представитель столичной прокуратуры Шимон Банна.

«В настоящее время проводятся процессуальные действия, в ходе которых осуществляется обеспечение доказательств», — уточнил Банна.

В Польше начали проверку депутата сейма, потушившего ханукальные свечи
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12 декабря Браун использовал порошковый огнетушитель, чтобы погасить зажженные в здании парламента свечи по случаю Хануки — еврейского праздника. По словам депутата сейма Шимона Головни, Браун «нарушил личную неприкосновенность одного из людей, которые пытались его остановить», выкрикивая «скандальные и оскорбительные» комментарии. За такое поведение депутата исключили из участия в нынешней сессии парламента.

Сам Браун назвал атрибуты еврейского праздника «сатанистскими» и заявил, что в польском сейме не должны зажигать свечи на Хануку.

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По законам Польши депутата или сенатора не могут привлечь к уголовной ответственности без согласия сейма или сената. На данный момент в качестве наказания Брауна лишили половины зарплаты за три месяца и всех пособий за полгода.

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Польша евреи праздники Сейм

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