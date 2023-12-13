В Польше начали проверку депутата сейма, потушившего ханукальные свечи

Гжегож Браун (в центре) (Фото: M. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters)

Депутат польского сейма Гжегож Браун огнетушителем погасил ханукальные свечи в зале парламента, прокуратура Варшавы начала досудебное производство по факту произошедшего, сообщил агентству PAP представитель столичной прокуратуры Шимон Банна.

«В настоящее время проводятся процессуальные действия, в ходе которых осуществляется обеспечение доказательств», — уточнил Банна.

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12 декабря Браун использовал порошковый огнетушитель, чтобы погасить зажженные в здании парламента свечи по случаю Хануки — еврейского праздника. По словам депутата сейма Шимона Головни, Браун «нарушил личную неприкосновенность одного из людей, которые пытались его остановить», выкрикивая «скандальные и оскорбительные» комментарии. За такое поведение депутата исключили из участия в нынешней сессии парламента.

Сам Браун назвал атрибуты еврейского праздника «сатанистскими» и заявил, что в польском сейме не должны зажигать свечи на Хануку.

По законам Польши депутата или сенатора не могут привлечь к уголовной ответственности без согласия сейма или сената. На данный момент в качестве наказания Брауна лишили половины зарплаты за три месяца и всех пособий за полгода.