Bloomberg узнал о планах Илона Маска открыть университет в Техасе
Основатель Tesla Inc. и SpaceX Илон Маск планирует открыть университет в Остине (штат Техас), сообщает Bloomberg со ссылкой на налоговые декларации благотворительной организации предпринимателя The Foundation.
Маск подал заявку во внутреннюю налоговую службу США в октябре 2022 года, ее одобрили в марте 2023 года. Согласно документу, сначала откроется школа, обучение в которой будет ориентировано на систему STEM — модель, которая объединяет естественные науки и инженерные предметы в единую систему.
Позднее на его базе создадут университет, в котором будут работать опытные преподаватели, а традиционную учебную программу дополнят обучением на практике, в том числе моделированием, тематическими исследованиями, производственными или дизайнерскими проектами.
В Остине расположен главный кампус Техасского университета — главного центра научных исследований.
«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире
Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг
Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры
Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее
В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере
Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю
Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде
Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени