Bloomberg узнал о планах Илона Маска открыть университет в Техасе

Основатель Tesla Inc. и SpaceX Илон Маск планирует открыть университет в Остине (штат Техас), сообщает Bloomberg со ссылкой на налоговые декларации благотворительной организации предпринимателя The Foundation.

Маск подал заявку во внутреннюю налоговую службу США в октябре 2022 года, ее одобрили в марте 2023 года. Согласно документу, сначала откроется школа, обучение в которой будет ориентировано на систему STEM — модель, которая объединяет естественные науки и инженерные предметы в единую систему.

Позднее на его базе создадут университет, в котором будут работать опытные преподаватели, а традиционную учебную программу дополнят обучением на практике, в том числе моделированием, тематическими исследованиями, производственными или дизайнерскими проектами.

В Остине расположен главный кампус Техасского университета — главного центра научных исследований.