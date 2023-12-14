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После взрыва в промзоне Уэльса начался пожар

В промзоне Уэльса после взрыва начался крупный пожар

В промышленной зоне Трефорест британского Уэльса прогремел взрыв, после начался крупный пожар, сообщает Wales Online.

«Дороги в районе промышленной зоны Трефорест закрыты, ожидается, что их откроют через некоторое время», — говорится в публикации полиции Южного Уэльса в соцсети X (ранее — Twitter). Жителей попросили избегать место происшествия, а также не запускать дроны без разрешения. Подробности инцидента не приводятся.

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Представитель службы скорой помощи Уэльса (WAS) рассказал, что на место происшествия направили десять машин скорой помощи и семь машин групп быстрого реагирования.

Би-би-си сообщила, что очевидцы услышали «мощный взрыв». Пожар, по данным службы, произошел на складе под названием Rizla House площадью 60 тыс. кв. футов (5,5 тыс. кв. м), где расположены 13 коммерческих объектов, в том числе тренажерный зал, пищевая лаборатория и телекоммуникационная компания.

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