В Витебске после короткого замыкания сообщили о проблемах с подачей воды
В белорусском городе Витебск произошло короткое замыкание на высоковольтной линии электропередачи, после чего была нарушения работа систем водоснабжения, сообщает БелТА со ссылкой на Минэнерго и МЧС страны.
«В Витебске на линии электропередачи напряжением 110 кВ Витебск — Лучеса произошло короткое замыкание, из-за которого наблюдалась яркая вспышка», — сообщили в Минэнерго. В ведомстве заверили, что подача света не нарушена, поскольку использовались резервные линии электропередачи. Там также опровергли сообщения о взрыве на подстанции.
Когда спасатели прибыли на место происшествия под Витебском, пожара не было, на месте происшествия нашли обгоревший электрический провод, сообщили в МЧС. В «Витебскоблводоканал» рассказали, что из-за отсутствия света остановилась работа насосов на водозаборе № 4, позднее подачу воды восстановили.
В начале декабря в Керчи загорелся газопровод, после чего котельная, которая обеспечивает теплом около 30 тыс. абонентов, приостановила работу. Из-за аварии были перебои с электроэнергией, на самом газопроводе была частично повреждена линия энергопередачи.
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