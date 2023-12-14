FT узнала о встрече представителя Пентагона с китайским военным атташе

Чиновник Пентагона Майкл Чейз, который отвечает за связанные с Китаем вопросы, встретился с китайским военным атташе Лю Чжанем, сообщила Financial Time со ссылкой на источники.

Источники издания сообщили, что представители США и Китая обсуждали серию встреч по военным вопросам на высоком уровне, запланированных на 2024 год, однако их организация потребует много времени.

«Речь идет не о моментальном решении вопроса, а о том, чтобы военные из обеих стран, в том числе на самом высоком уровне, могли вести предметные разговоры», — отметил собеседник из Минобороны США. Он добавил, что представители Пентагона поддерживают контакт с китайскими чиновниками.

Собеседники рассказали, что Вашингтон и Пекин добились определенного прогресса в улучшении отношений после того, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань в августе 2022 года.

По данным издания, встреча прошла до переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в середине ноября.

В феврале FT сообщила, что Чейз посетил Тайвань, эта поездка стала первым с 2019 года визитом высокопоставленного чиновника Пентагона на Тайвань. В 2019 году остров посетил бывший тогда заместителем помощника министра обороны США по Восточной Азии Хейно Клинк.

Тайвань отделился от континентальной части Китая в 1949 году, власти острова не признают коммунистический Китай легитимным. Пекин считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, в то время как Тайбэй отвергает модель «Одна страна — две системы», предложенную КНР. Вашингтон официально признает суверенитет Китая над Тайванем, но предупреждает, что если Пекин решится на вариант захвата острова, то США помешают этому.