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Прямая линия Путина ,  
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Путин проведет пресс-конференцию и прямую линию

Президент Владимир Путин проведет пресс-конференцию и прямую линию
Сюжет
Прямая линия Путина
Сюжет
Пресс-конференция Путина
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин проведет прямую линию и пресс-конференцию. Телевизионная программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется в 12:00 мск.

Президент ответит на вопросы граждан и журналистов. Прием обращений от жителей страны начался 1 декабря и будет идти до начала трансляции программы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил 8 декабря, что Путин начал просматривать вопросы к мероприятию. Он добавил, что количество обращений в программу превысило 600 тыс. К их обработке привлечены эксперты Общероссийского народного фронта. 13 декабря Песков сообщил, что часть вопросов граждан касается военной операции на Украине и международной обстановки.

Пресс-конференция и прямая линия состоятся в преддверии выборов президента, в которых Путин решил участвовать, они запланированы на 17 марта 2024 года. Перед прошлой президентской кампанией пресс-конференция также состоялась 14 декабря.

В последний раз прямая линия главы государства проходила в июне, а пресс-конференция — в декабре 2021 года. В этом году пресс-конференцию объединят с прямой линией. Мероприятие в таком формате уже проходило в 2020 году на фоне пандемии коронавируса — тогда вопросы задавали как журналисты, так и граждане.

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Владимир Путин большая ежегодная пресс-конференция Путина Прямая линия с Владимиром Путиным
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политик, президент России

7 октября 1952 года

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