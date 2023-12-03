Водителя задержали после гибели двух человек в ДТП на Киевском шоссе

Полиция задержала водителя грузовика после ДТП на юго-западе Москвы, в результате которого погибли два человека, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МВД.

По данным ведомства, мужчину задержали в качестве подозреваемого, в отношении него завели уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.

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В ночь на 2 декабря на 34-м км Киевского шоссе столкнулись несколько автомобилей. По данным столичной прокуратуры, 51-летний водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом столкнулся с четырьмя остановившимися транспортными средствами, после чего произошло возгорание. В результате аварии погибли два человека, еще один пострадал.

В ДТП участвовали эвакуатор, машина ДПС, легковой автомобиль и грузовик, уточнил телеграм-канал «112».

По данным Shot, у 21-летней девушки на шоссе сломалась ее машина Volkswagen Tiguan и ей пришлось остановиться. Это заметили сотрудники ГИБДД, они поставили свой автомобиль сзади и посадили в него девушку, пока она ждала эвакуатор. Позже к месту происшествия подъехал эвакуатор с двумя сотрудниками, а пока они грузили сломавшуюся машину, в них въехал грузовик. Два легковых автомобиля и эвакуатор загорелись. Погибли девушка-водитель Volkswagen Tiguan и один из эвакуаторщиков, второму оторвало ногу. Сотрудники ГИБДД не пострадали, их в машине не было. Водитель, который управлял грузовиком, уснул за рулем, пишет Shot.