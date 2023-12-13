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В Шереметьево на несколько часов задержали самолет с пассажирами на Кубу

Самолет на Кубу на несколько часов задержали в московском аэропорту Шереметьево
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В московском аэропорту Шереметьево задержали рейс на Кубу, сообщил РБК начальник пресс-службы Шереметьево Роман Генис. По его словам, пассажиров рейса высадили в терминал С.

Пассажиры рейса из Москвы в Варадеро авиакомпании Nordwind больше двух часов просидели в салоне самолета, сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва». Борт развернули в момент, когда пилот готовился к взлету. После этого самолет вернули на стоянку, в салон зашли сотрудники пограничной службы и запретили выпускать людей. Задержку вылета они связали с технической неполадкой.

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Фото:Ладислав Карпов / ТАСС

В авиакомпании пояснили, что во время руления сработала сигнализация об «отказе отбора воздуха от второй силовой установки». Пилоты приняли решение вернуться на место стоянки, но «техническому персоналу оперативно устранить неисправность не удалось». Пассажиров высадили, они находятся в терминале аэропорта. «Им предоставляются ваучеры на напитки и горячее питание», — сообщили в авиакомпании Nordwind. «Сотрудник пограничной службы находился на борту ВС, так как это стандартная процедура при посадке/высадке пассажиров с международных рейсов. Пассажиров сотрудники пограничной службы повторно не досматривают», — уточнили там.

По данным Nordwind, вылет рейса запланирован на 19.00.

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самолет Шереметьево Куба Nordwind новости

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прямо на сайте РБК
Читать

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