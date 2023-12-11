Utair опровергла аварийную посадку самолета с радиоактивным грузом

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Авиакомпания Utair опровергла информацию об аварийной посадке во Внуково самолета, выполнявшего рейс Москва — Ханты-Мансийск.

«Посадка прошла в штатном режиме. На борту находился груз для онкологической больницы, помещенный в надлежащую упаковку, стандартную для авиаперевозок по всему миру. Перевозка груза официально оформлена и безопасна для пассажиров и экипажа», — сообщили РБК в пресс-службе Utair.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что рейс Москва — Ханты-Мансийск с радиоактивными веществами весом на борту аварийно сел в аэропорту Внуково в ночь на 11 декабря. По словам источника канала, самолет Utair с 104 пассажирами на борту подал сигнал бедствия о неисправности шасси. Груз, как уточнил Shot, относится к категории опасных, но разрешен к перевозке Минтранспортом. Всего «вещества» было 19 кг.