 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Общество ,  
0 

Utair опровергла аварийную посадку самолета с радиоактивным грузом

Utair опровергла информацию об аварийной посадке самолета во Внуково
Фото: Ладислав Карпов / ТАСС
Фото: Ладислав Карпов / ТАСС

Авиакомпания Utair опровергла информацию об аварийной посадке во Внуково самолета, выполнявшего рейс Москва — Ханты-Мансийск.

«Посадка прошла в штатном режиме. На борту находился груз для онкологической больницы, помещенный в надлежащую упаковку, стандартную для авиаперевозок по всему миру. Перевозка груза официально оформлена и безопасна для пассажиров и экипажа», — сообщили РБК в пресс-службе Utair.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что рейс Москва — Ханты-Мансийск с радиоактивными веществами весом на борту аварийно сел в аэропорту Внуково в ночь на 11 декабря. По словам источника канала, самолет Utair с 104 пассажирами на борту подал сигнал бедствия о неисправности шасси. Груз, как уточнил Shot, относится к категории опасных, но разрешен к перевозке Минтранспортом. Всего «вещества» было 19 кг.

Теги
Ханты-Мансийск Внуково Utair новости аварийная посадка Москва самолет

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
S7 ответила на данные о вернувшемся из-за искрящегося двигателя самолете
Технологии и медиа
Следователи назвали помпаж причиной возгорания самолета в Бурятии
Технологии и медиа
Двигатель грузового самолета загорелся при вылете из Улан-Удэ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97) Инвестиции, 08 дек, 16:42 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93) Инвестиции, 08 дек, 16:42
Комфортен даже на плохих дорогах: все о грузовике «Валдай 8» РБК и Газ, 13:44
В пир и в мир: искусственный интеллект в логистике и ретейле Национальные проекты, 13:42
Прокуратура назвала самый криминальный округ Москвы Город, 13:40
Лучшие вещи из кашемира и шерсти: 7 брендов Стиль, 13:39
Тренер «Вашингтона» заявил о беспокойстве за результативность Овечкина Спорт, 13:38
Зачем «Норникель» привлекает миноритарных акционеров и что будет дальше Pro, 13:37
Utair опровергла аварийную посадку самолета с радиоактивным грузом Общество, 13:35
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Убийца Старовойтовой попросил освободить его досрочно Общество, 13:33
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 13:32
Названа новая ведущая шоу «Лучше всех!» на «Первом канале» Life, 13:28
Кулеба заявил, что Киев может «прыгать и танцевать» для вступления в ЕС Политика, 13:27
Предложение новостроек с отделкой в Москве снизилось на четверть за год Недвижимость, 13:24
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 13:20
Цифровые решения для эффективного бизнеса. Конструктор РБК и МТС, 13:20