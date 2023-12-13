Белгородский губернатор уволил главу района и пригрозил проверкой

Александр Алексеев (Фото: belregion.ru)

Губернатор Белгородской области Владислав Гладков уволил главу Вейделевского района Александра Алексеева в связи с нарушением закона. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Александр Евгеньевич Алексеев оставляет свою должность. Причина: есть все признаки нарушения законодательства. Оценку его действий дадут правоохранительные органы», — уточнил Гладков.

Вейделевский район находится на юго-востоке Белгородской области. Административный центр — поселок городского типа Вейделевка. Это 12-й по площади район региона.

Также Гладков принял решение освободить от должности своего заместителя Юлию Щедрину. Она занимала этот пост с 2020 года. Причины увольнения он не объяснил.

Алексеев стал исполняющим обязанности главы района в конце 2022 года, когда бывший руководитель Вейделевского района Анатолий Тарасенко покинул пост из-за претензий силовиков, его деятельность также проверяли правоохранительные органы. В начале февраля 2023 года в отношении Тарасенко возбудили уголовное дело о получении взятки в крупном размере.

После этого Алексеева избрали исполняющим обязанности главы Вейделевского района.

31 октября в отставку ушел мэр Белгорода Антон Иванов. Гладков сообщил, что он перешел на другую работу. Вместо него исполнять обязанности стал первый заместитель главы администрации Валентин Демидов.