Кадры пожара в конюшне в Москве, где сгорели 8 лошадей
В Москве произошел пожар в конюшне, погибли восемь лошадей. Огонь охватил здание на востоке Москвы на Лосиноостровской улице. Площадь пожара составила около 100 кв. м. Пожарным удалось спасти пять лошадей.
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