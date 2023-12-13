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Кадры пожара в конюшне в Москве, где сгорели 8 лошадей

Появились кадры пожара в конюшне в Москве, где сгорели 8 лошадей

Кадры пожара в конюшне в Москве, где сгорели 8 лошадей
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В Москве произошел пожар в конюшне, погибли восемь лошадей. Огонь охватил здание на востоке Москвы на Лосиноостровской улице. Площадь пожара составила около 100 кв. м. Пожарным удалось спасти пять лошадей.

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по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

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