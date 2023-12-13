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Военная операция на Украине ,  
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Беспилотник повредил объект в порту Одессы

В Одессе после атаки беспилотника получил повреждения портовый объект
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Военная операция на Украине
Фото: SJTF_Odes / Telegram
Фото: SJTF_Odes / Telegram

В Одессе в ходе атаки дронов получил повреждения объект портовой инфраструктуры, сообщил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«В Одесском районе обломками другого сбитого дрона повреждено одно из зданий припортовой инфраструктуры. Люди не пострадали», — говорится в публикации.

Другой дрон упал на территории городского авторемонтного предприятия, после чего начался пожар. Два сотрудника автосервиса получили ранения, заявил Братчук. Кроме того, в результате атаки были повреждены 11 машин, три из них полностью сгорели.

В Киеве прозвучали взрывы
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Фото:Анастасия Власова / Getty Images

В ночь на среду в Одесской области объявляли воздушную тревогу, глава региона Олег Кипер сообщал о работе ПВО. Кроме того, об атаках с воздуха сообщалось также в Черниговской и Киевской областях, в украинской столице прогремели взрывы.

Минобороны России заявляет, что наносит удары только по объектам энергетики и военной промышленности Украины, а также связанной с ними инфраструктуре.

Теги
беспилотники Одесская область пожары порт
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