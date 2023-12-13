ФСБ задержала мэра челябинского Троицка за взятку

Александр Виноградов (Фото: Александр Виноградов / VK)

Оперативники ФСБ и полиции задержали мэра Троицка Челябинской области Александра Виноградова, а также подозреваемого в даче ему взятки, сообщает информационное агентство Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Виноградова задержали. Основанием стало получение взятки в прошлом. Точный период и сумма взятки пока остаются не назваными. В администрации Троицка проходят оперативно-следственные действия», — рассказал собеседник агентства.

Александра Виноградова подозревают в получении взятки в виде беговой дорожки, сообщает со ссылкой на источник городской портал 74.ru. В качестве возможного взяткодателя URA.RU называет владельца сети гипермаркетов «Копеечка» Дмитрия Виноградова. На данный момент и чиновник, и бизнесмен находятся на допросе в Следственном комитете, обвинения им пока не предъявили.

В 2021 году в отношении Александра Виноградова уже возбуждали уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий. Тогда следователи полагали, что двумя годами ранее он незаконно передал имущество одного предприятия другому, из-за чего первая компания потеряла более 9 млн руб. В 2023-м Троицкий суд оправдал главу города и признал за ним право на реабилитацию.