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Общество ,  
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Россиянам предложили распределять бюджетные средства через «Госуслуги»

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россияне смогут участвовать в распределении бюджетных средств на местном уровне через «Госуслуги», рассказали газете «Известия» в Агентстве стратегических инициатив.

Пилотный проект стартовал в трех регионах России — Красноярском крае, Ивановской и Калининградской областях. Если он покажет хорошие результаты, практику распространят на всех жителей страны. Инициативу поддержали Минфин и Минцифры.

Гендиректор агентства Светлана Чупшева уточнила, что предложение дать россиянам возможность продвигать свои инициативы по распределению местного бюджета через «Госуслуги» возникло для упрощения имеющихся процедур. По ее словам, сейчас для того, чтобы выдвинуть инициативу с расходованием бюджетных средств, гражданам требуется собрать большое количество документов или обращаться к организаторам других проектов на местах.

«Максимально упростив процесс подачи заявок, их обсуждения и сбора средств, можно воплотить в жизнь больше общественных инициатив, благоустроить городские пространства и дворы именно так, как хотят сами жители», — добавила Чупшева.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

В августе россиянам разрешили обращаться в органы власти через «Госуслуги».  Соответствующий закон вступил в силу 1 сентября.

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