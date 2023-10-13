Какие замечания и предложения к бюджету-2024 представили депутаты

Профильные комитеты Госдумы начали публиковать свои официальные отзывы на проект федерального бюджета. РБК собрал предложения и замечания из уже представленных заключений

Фото: Олег Яковлев / РБК

Проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов был внесен в Госдуму в конце сентября. Министр финансов Антон Силуанов характеризовал его как «действительно непростой», а председатель «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев — как «крайне напряженный».

В процессе его подготовки была проведена оптимизация расходов в размере 500 млрд руб., или 10% незащищенных статей, заявляли чиновники Минфина. Согласно сопроводительным материалам к проекту бюджета, сокращение расходов, обусловленное оптимизацией, в 2024 году составило чуть более 1 трлн руб. Но за счет «других изменений законодательства», в том числе вводящих разовые или временные платежи в бюджет, его доходы в следующем году планируется дополнительно увеличить на 2,78 трлн руб.

По состоянию на 12 октября 14 из 32 комитетов нижней палаты парламента опубликовали свои заключения на проект бюджета. Все они поддержали документ. Какие замечания и предложения к проекту бюджета представили депутаты — в материале РБК.

Помощь предприятиям ОПК

Комитет Госдумы по промышленности и торговле обратил внимание на риски финансового положения промышленных компаний и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), в частности, связанные с ужесточением денежно-кредитной политики. Начиная с середины лета ЦБ на фоне роста курса доллара и инфляционных рисков повысил ключевую ставку с 7,5 до 13%. «Дальнейшее повышение ключевой ставки негативно скажется на финансовой устойчивости предприятий обрабатывающей промышленности, в том числе и предприятий оборонно-промышленного комплекса», — говорится в заключении.

Вопрос повышения финансовой устойчивости предприятий ОПК является одним из самых значимых в предстоящий период, указали депутаты. Он касается как превентивных, профилактических мероприятий, так и «прямой помощи в предупреждении банкротства предприятий для обеспечения безусловного выполнения гособоронзаказа». «Для решения проблем финансовой устойчивости отдельных предприятий ОПК нужна поддержка государства», — констатируют депутаты.

«Важнейший и требующий постоянного внимания вопрос кадрового обеспечения — главного актива ОПК — требует также рассмотрения в рамках бюджетного процесса долгосрочных мероприятий по привлечению и поддержке ценных кадров — от субсидирования системы социального найма жилья до обеспечения собственным жильем на льготных условиях», — говорится в заключении.

Финансовые решения для регионов

Комитет по региональной политике и местному самоуправлению представил несколько предложений по улучшению положения регионов в ближайшие три года. А именно:

Повысить долю доходов регионов до 50% в консолидированном бюджете России

В целях создания стимулов для субъектов и муниципальных образований по развитию налогового потенциала, расширению их финансовой самостоятельности можно было бы рассмотреть возможность постепенного повышения доли доходов консолидированного бюджета регионов до 50% в общем объеме доходов консолидированного бюджета России, предложили депутаты. Кроме того, до аналогичной отметки целесообразно было бы довести долю местных бюджетов в консолидированных бюджетах регионов.

Депутаты не уточняют, каким образом можно добиться указанных результатов, однако отмечают, что делать это необходимо «с учетом четкого и оптимального разграничения полномочий и финансовых ресурсов между уровнями публичной власти, которое должно быть произведено в аналогичной пропорции».

Согласно прогнозу Минфина из материалов к проекту бюджета, в 2024 году доля доходов бюджетов регионов в консолидированном бюджете (федеральный бюджет плюс бюджеты регионов) составит около 39% с учетом трансфертов из федерального центра.

Создать институт «крупных уполномоченных банков»

Такие банки могли бы предоставлять коммерческие кредиты «по низким фиксированным процентным ставкам» регионам и муниципальным образованиям.

«Получение кредитов от иных коммерческих банков субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями по договорной ставке должно быть минимизировано и поэтапно прекращено, поскольку наряду с высокой затратностью их получение несет в себе и немалые коррупционные риски», — указывают депутаты комитета по региональной политике.

Отнести новые регионы к геостратегическим территориям

В стратегии пространственного развития России на период до 2025 года (.pdf), принятой в 2019 году, к геостратегическим территориям, то есть территориям России, имеющим существенное значение для обеспечения территориальной целостности страны и безопасности государства, относятся регионы, характеризующиеся эксклавным положением (Крым и Севастополь), регионы Дальнего Востока и Арктической зоны, а также регионы, граничащие с Евросоюзом.

«Полагаем, что в Стратегии к геостратегическим территориям необходимо отнести новые субъекты Российской Федерации — Донецкую народную республику, Луганскую народную республику, Херсонскую и Запорожскую области», — говорится в заключении.

Расходы на транспорт и ремонт дорог

Комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры обеспокоен, в частности, сокращением финансирования федерального проекта по развитию общественного транспорта (до 35,2 млрд руб. — на 6,3% ниже, чем заложено действующим бюджетом). Комитет считает необходимым заложить еще 15 млрд руб. в 2024 году на программу развития городского пассажирского транспорта.

Номинально финансирование комплекса мероприятий по капремонту, ремонту и содержанию федеральных автодорог общего пользования предлагается оставить неизменным, утверждает комитет (согласно проекту бюджета на этот комплекс закладывается 325 млрд руб. в 2024 году). «Учитывая увеличение протяженности сети федеральных дорог за последние годы и удорожание строительных материалов, реальная стоимость работ и потребность в финансировании значительно увеличатся», — указывают депутаты.

Также члены комитета предлагают изыскать деньги на увеличение финансирования региональных аэропортов, в первую очередь — на строительство и реконструкцию взлетно-посадочных полос.

Подключение к интернету и IT-обучение школьников

Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи в своем заключении также указал на необходимость увеличения финансирования ряда мероприятий.

Так, в действующем законе о бюджете траты на подключение социально значимых объектов к интернету на 2024 год заложены на уровне 7,2 млрд руб., а во внесенном проекте — 6,2 млрд руб. Такой объем финансирования позволит реализовывать указанные мероприятия только до июня 2024 года, предупреждают депутаты. С учетом их социальной значимости депутаты считают необходимым увеличить финансирование в размере «ранее секвестированного объема», то есть примерно на 1 млрд руб., и дополнительно выделить еще 7,6 млрд руб. «в целях исполнения обязательств 2024 года в полном объеме».

Депутатов также обеспокоило сокращение бюджетных ассигнований на прохождение школьниками 8–11 классов и студентами среднего профессионального образования дополнительного двухлетнего курса обучения современным языкам программирования на базе «Университета национальной технологической инициативы 2035». По сравнению с действующим бюджетом в проекте оно снижено на 4,1 млрд руб. Депутаты комитета просят восстановить эти ассигнования. В противном случае «более 70 тыс. школьников и студентов среднего профессионального образования будут отчислены», утверждают они. На сайте университета указано, что в 2022–2023 годах на различных курсах в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» обучались около 129 тыс. старшеклассников (100% его стоимости оплачивало государство).

Расширение трат на правозащиту

Комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений предлагает подумать об увеличении финансирования уполномоченного по правам человека. Комитет обращает внимание на «растущий запрос общества на эффективную работу правозащитных институтов», развитие новых направлений деятельности уполномоченного — в частности, по защите прав и оказанию помощи участникам специальной военной операции и их семьям, гражданам России, «незаконно удерживаемым на территории Украины или не имеющим возможности вернуться на Родину в связи с военными действиями, соотечественникам, ставшим жертвами русофобии, а также гражданам, эвакуированным из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Украины на территорию Российской Федерации».

Проект бюджета предусматривает 916 млн руб. на обеспечение деятельности уполномоченного по правам человека в 2024 году.

Комитет совместно с аппаратом уполномоченного «прорабатывает вопрос о возможных источниках дополнительного внебюджетного финансирования на указанные цели», говорится в заключении.