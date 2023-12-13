ХАМАС приветствовал резолюцию ГА ООН с призывом о прекращении огня в Газе

ХАМАС оценил резолюцию ГА ООН с призывом о прекращении огня в Газе

Палестинская группировка ХАМАС приветствует резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с призывом о прекращении огня в секторе Газа, передает Al Jazeera со ссылкой на официального представителя движения Иззата ар-Ришка.

ХАМАС призывает международное сообщество оказать давление на Израиль и принудить его соблюдать резолюцию Генассамблеи ООН, сказал он. Резолюции этого органа всемирной организации носят рекомендательный характер.

В ночь на 13 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Египтом и Мавританией резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. Документ поддержали 153 государства, в том числе Россия и Китай, десять высказались против. Еще 25 государств воздержались от голосования.

При этом орган отклонил поправки к резолюции, предложенные США и Австрией. Первая предусматривала включение в документ положения с осуждением действий ХАМАС, вторая уточняла, что заложников в зоне конфликта удерживает не только это движение, но и другие палестинские группировки. Также австрийская сторона предлагала использовать слово «немедленно» в отношении предоставления гуманитарного доступа.