 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

ХАМАС оценил резолюцию ГА ООН с призывом о прекращении огня в Газе

ХАМАС приветствовал резолюцию ГА ООН с призывом о прекращении огня в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Палестинская группировка ХАМАС приветствует резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с призывом о прекращении огня в секторе Газа, передает Al Jazeera со ссылкой на официального представителя движения Иззата ар-Ришка.

ХАМАС призывает международное сообщество оказать давление на Израиль и принудить его соблюдать резолюцию Генассамблеи ООН, сказал он. Резолюции этого органа всемирной организации носят рекомендательный характер.

В ночь на 13 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Египтом и Мавританией резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. Документ поддержали 153 государства, в том числе Россия и Китай, десять высказались против. Еще 25 государств воздержались от голосования.

ГА ООН приняла резолюцию по Палестине без поправки США об осуждении ХАМАС
Политика

При этом орган отклонил поправки к резолюции, предложенные США и Австрией. Первая предусматривала включение в документ положения с осуждением действий ХАМАС, вторая уточняла, что заложников в зоне конфликта удерживает не только это движение, но и другие палестинские группировки. Также австрийская сторона предлагала использовать слово «немедленно» в отношении предоставления гуманитарного доступа.

Теги
ХАМАС сектор Газа прекращение огня Генассамблея ООН резолюция ООН
Материалы по теме
ГА ООН приняла резолюцию по Палестине без поправки США об осуждении ХАМАС
Политика
Совбез ООН принял резолюцию о гуманитарных паузах в секторе Газа
Политика
Байден заявил, что не знает о заложниках в подземных туннелях в Газе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 97,4 (-0,67) Инвестиции, 12 дек, 16:31 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 90,22 (-0,77) Инвестиции, 12 дек, 16:31
Полиция задержала подозреваемого в попытке взрыва военкомата мультиваркой Политика, 08:42
Не внушают доверия: почему в мире падает спрос на электрокары Pro, 08:39
Без ошибок новичков: считаем экономику продаж на маркетплейсе РБК и Яндекс Маркет, 08:35
Глава брокера Совкомбанка — о стратегии инвестбизнеса на фоне IPO группы Инвестиции, 08:30
Росавиация ответила на данные о росте авиапроисшествий на фоне санкций Бизнес, 08:27
На МЦД-3 увеличили интервалы движения из-за непогоды Общество, 08:17
Десять примеров контраварийного опыта езды РБК и Ингосстрах, 08:12
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Девять регионов показали рост налога с зарплат более чем на 20% Экономика, 08:00
Умер звезда сериала «Бруклин 9–9» Андре Брауэр Общество, 07:56
Психология цвета: душа компании, ценитель уюта, идеалист или герой фильма РБК и ЖК Soul, 07:43
ХАМАС оценил резолюцию ГА ООН с призывом о прекращении огня в Газе Политика, 07:41
Квантовый компьютер и мини-продукты: что на самом деле изобрели ученые РБК и Росатом, 07:20
Правительство одобрило обнуление импортных пошлин на яйца Бизнес, 07:15
«Траст» досрочно собрал для ЦБ ₽482 млрд компенсаций за санацию банков Финансы, 07:11