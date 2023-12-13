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Политика ,  
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Разработчик рассказал о создании новой облегченной снайперской винтовки

Lobaev Arms: в России создадут снайперскую винтовку в габаритах автомата

В России создается новая облегченная снайперская и штурмовая винтовка в сменных калибрах 308 win (7,62 х 51), которая также сможет работать в режиме автоматического огня, сообщил «РИА Новости» основатель компании Lobaev Arms, которая разрабатывает это оружие, Владислав Лобаев.

«Сегодня мы ведем разработку новой самозарядной винтовки на смену «Смершу» и [LAR-10] «Счетчику». Принципиальное отличие от вышеупомянутых винтовок заключается в том, что винтовка калибра 308 win (7,62 х 51) будет в массогабаритных характеристиках автомата», — сказал собеседник агентства.

Предприятие планирует создать легкую винтовку весом 3,6 кг, то есть на килограмм легче, чем «Счётчик» и зарубежные винтовки данного калибра», уточнил Лобаев.

«РИА Новости» узнали о разработке мини-дронов для истребителя Су-57
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Истребитель Су-57

Другой особенностью винтовки Лобаев возможность установки сменных личинок, благодаря которым она сможет работать как автомат и снайперская винтовка.

Первые опытные образцы, по его словам, будут готовы в феврале-марте 2024 года.

В конце ноября агентство писало со ссылкой на источник, что для истребителя пятого поколения Су-57 создали мини-беспилотники, которые он сможет нести на борту и сбрасывать в воздухе. Как сообщил изданию собеседник, речь идет об ударных дронах, разведывательных аппаратах и беспилотниках радиоэлектронной борьбы. Истребитель получит возможность запускать сразу несколько дронов и управлять ими, отмечал он.

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Теги
снайперская винтовка разработка

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

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