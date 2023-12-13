«Ъ» узнал о конфискации подконтрольного «спонсорам ВСУ» холдинга ВПК

Компании холдинга в нескольких регионах производят продукцию, которая применяется при производстве самолетов, вертолетов и другой техники. Они контролировались сестрой экс-министра транспорта и связи Украины Константина Ефименко

Волжский городской суд Волгоградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал Росимуществу холдинг предприятий военно-промышленного комплекса, который, по версии ведомства, контролировали выходцы с Украины, спонсировавшие ВСУ и состоящие в экстремистской группе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Иск заместителя генпрокурора России Игоря Ткачева рассмотрели за один день в закрытом режиме, пишет издание. В Генпрокуратуре пришли к выводу, что предприятие контролировали экс-министр транспорта и связи (2010), бывший первый замминистра инфраструктурного развития Украины (2010-2014) Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева.

Владельцы холдинга предприятий являются членами экстремистской группы, выступают против российской спецоперации и помогают украинским Вооруженным силам, пришли к выводу в ведомстве.

По данным прокуратуры, спонсирование ВСУ осуществлялось через Белоцерковский благотворительный фонд, который носит имя Ефименко. Через эту организацию собирали средства на нужды украинской армии, а волонтеры фонда покупали военным продукты, шили одежду и маскировочные сети, установило ведомство.

Ефименко является президентом украинской компании Biopharma. Через ООО «Биофарма Плазма», по версии прокуратуры, приобретались и поставлялись дроны для нужд ВСУ. Также военным передавали тактические рюкзаки, аптечки, медикаменты, продукты питания и другие предметы, приводят источники позицию ведомства.

Активы, которыми Ефименко располагал в России, он передал родной сестре Елизавете Андреевой, считают в ведомстве. Среди них — ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» (ПАО «УралАТИ», Асбест, Свердловская область), специализирующееся на выпуске тормозных, фрикционных и уплотнительных материалов для транспортных, промышленных и строительных предприятий. Дочерними предприятиями ПАО являются АО «Завод фрикционных и термостойких материалов» («Фритекс»), ООО «Вати-Авто», ООО «Научно-производственное объединение «Завод тормозных механизмов», ООО «Колодка-Композит», ООО «Темак-Инжиниринг», ООО «Волжский завод текстильных материалов», уточняет «Коммерсантъ».

Компании, базирующиеся в Волгоградской, Свердловской, Ярославской областях и Татарстане образуют единый промышленный холдинг, основными заказчиками и потребителями продукции которого являются государственные оборонные заводы, сказали изданию собеседники. Их продукция, по данным прокуратуры, используется для производства самолетов и вертолетов, военных автомобилей, боевых машин десанта и пехоты.

Это говорит об особой значимости предприятий холдинга для обороноспособности России, следовало из искового заявления, на которое ссылается «Коммерсантъ». Таким образом, недопустимо, чтобы этими предприятиями владели лица, чьи цели, направлены против России, говорилось в документах.

По данным прокуратуры, 96,7% акций ПАО «УралАТИ» и 59% АО «Фритекс» принадлежит кипрскому офшору, «Темак Лимитед», основным акционером которого является компания «Темак Груп Лимитед», принадлежащая Андреевой. Последняя в августе 2022 года вступила в гражданство России и сменила фамилию, имя и отчество на Елизавету Николаевну Андрееву (ранее носила имя Мария Алексеевна Ефименко).

Таким образом женщина стремилась «скрыть свою родственную связь» с Ефименко и его участие во капитале группы компаний, говорилось в исковом заявлении. Контроль членов экстремистского объединения над предприятиями, поставляющими продукцию оборонным заводам, «создает серьезную угрозу безопасности российского государства, может повлечь срыв гособоронзаказа и передачу конфиденциальной и иной значимой информации недружественным странам», сказано в документах.

По этой причине Генеральная прокуратура попросила суд запретить деятельность Ефименко и Андреевой в России, так как она, по версии ведомства, является экстремистской, а предприятия передать Росимуществу. Суд удовлетворил иск в полном объеме 12 декабря, решение подлежит немедленному исполнению, пишет газета.