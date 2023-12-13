В Думе уточнили срок новых выплат семьям погибших участников спецоперации

В Думу внесли поправку о выплате семьям погибших на спецоперации в течение года

Члены семей погибших участников спецоперации из числа сотрудников госструктур смогут получить единовременную социальную выплату в течение года после гибели военнослужащего в зоне боевых действий, следует из текста поправки к законопроекту, который содержится в базе Госдумы.

Поправку предложили ко второму чтению законопроекта о праве семей погибших участников спецоперации получить социальную выплату на покупку или строительство жилья. Документ прошел первое чтение в середине июля.

Поправку рекомендовал к принятию комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции). Она уточняет срок, в течение которого можно получить выплату

«Единовременная социальная выплата предоставляется не позднее одного года со дня гибели (смерти) сотрудника, служба которого в учреждениях и органах приостановлена… в равных частях обратившимся за ее получением членам семьи <…> погибших (умерших)», — говорится в тексте поправки.

В целом, согласно законопроекту, выплаты могут получить сами сотрудники, либо члены их семей в случае гибели при исполнении служебного долга при наличии выслуги в десять лет.

Жилищная выплата предоставляется членам семьи в случае гибели родственника в период прохождения военной службы по контракту, призыва на военную службу по мобилизации или пребывания в добровольческом формировании. Уточняется, что речь идет о бывших сотрудниках органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, системы принудительного исполнения, противопожарной службы и таможни, которые сейчас участвуют в спецоперации.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что при гибели в ходе спецоперации гражданина, ранее уволенного со службы и сохранившего право на получение единовременной социальной выплаты (например, при заключении контракта с Минобороны), члены его семьи лишаются права на получение жилищной выплаты. Такая же ситуация возникает при поступлении на службу бывшего сотрудника МВД, УФСИН, ФССП, ФТС, ГПС в добровольческие формирования, «содействующие в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы».

«Законопроектом данная социальная справедливость устраняется путем распространения права на жилищную выплату членам семьи погибшего участника СВО», — говорится в записке.