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Охранников московского ТЦ арестовали после поножовщины с барберами

Охранников московского ТЦ арестовали за покушение на убийство после поножовщины

Охранников московского ТЦ арестовали после поножовщины с барберами
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Тушинский районный суд Москвы арестовал до 10 февраля 2024 года охранников московского ТЦ «Калейдоскоп» по делу о покушении на убийство, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Оба мужчины — Милан Салахидинов и Алан Сон неофициально работали в ЧОП «Империя», сказано в сообщении. Против них возбуждены дела о покушении на убийство (ч. 1 ст.30, ч. 1 ст. 105) и умышленном причинении среднего вреда здоровью (п. «г» ч. 2 ст. 112 УК).

10 декабря в московском ТЦ «Калейдоскоп», где работали арестованные, произошла драка, в ходе которой два человека получили ножевые ранения. Телеканал РЕН ТВ и телеграм-канал Mash писали, что между охранниками и сотрудниками барбершопа произошла перепалка. По информации РЕН ТВ, один из охранников достал нож и нанес оппоненту ножевые ранения. ТАСС также писал, что раненые — сотрудники барбершопа.

В московском ТЦ произошла драка с поножовщиной
Общество

Как сообщили в московской прокуратуре, нападавший 2002 года рождения нанес два непроникающих колото-резанных ранения в область поясницы и колото-резанную рану в область левого плеча 26-летнему пострадавшему. После этого второй фигурант 2003 года рождения ударил его же рукой в область лица. В результате потерпевший получил закрытый перелом костей носа.

По данным Следственного комитета, оба арестованных — выходцы из Узбекистана, которые находились в России в нарушение миграционного законодательства. В сообщении ведомства говорилось, что оба подозреваемых признали вину. Пострадавших госпитализировали, как сообщили в СК, их жизням ничто не угрожает.

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поножовщина Москва арест ТЦ

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