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Общество ,  
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Перевозчик рассказал о первом автобусе из Петербурга в Хельсинки

Первый автобус из Петербурга в Хельсинки отправится 13 декабря
Фото: luxexpress / VK
Фото: luxexpress / VK

Первый после открытия двух контрольно-пропускных пунктов на российско-финской границе автобусный рейс из Санкт-Петербурга в Хельсинки состоится в ночь с 13 на 14 декабря. Об этом сообщила пресс-служба компании Lux Express, осуществляющей перевозки.

«Первый рейс из Санкт-Петербурга в Хельсинки будет выполнен 13.12.2023 в 23:30 (по местному московскому времени), а из Хельсинки в Санкт-Петербург — 13.12.2023 в 21:30 (по местному времени Хельсинки)», — говорится в сообщении.

В соответствии с расписанием, опубликованным на официальном сайте Lux Express, с 14 декабря компания будет осуществлять по три рейса между городами ежедневно. 2 января Lux Express проведет четыре рейса, с 3 января их количество возрастет до пяти.

Автобусы Lux Express заезжают в Финляндию через КПП «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка»).

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Фото:Lauri Heino / Lehtikuva / Reuters

Ранее в тот же день, 12 декабря, глава МВД Финляндии Мари Рантанен объявила об открытии двух КПП на российско-финской границе с 14 декабря — «Ваалимаа» и «Ниирала» (с российской стороны — «Вяртсиля»). В МВД отметили, что миграционная ситуация на границе по-прежнему представляет угрозу безопасности, и если поток мигрантов будет большим, то власти вновь закроют границы.

Финляндия объявила о закрытии всех девяти КПП на российско-финской границе до 13 декабря в ноябре. Свое решение финская сторона объяснила притоком беженцев с Ближнего Востока и из Африки. Хельсинки обвинял в организации наплыва мигрантов Россию. Москва все обвинения отрицала, указывая, что не может контролировать прибытие мигрантов из третьих стран к финской границе.

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С 18 Lux Express приостановила автобусные рейсы по маршруту Хельсинки — Петербург.

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