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Губернатор пригрозил полицией из-за 200 оставшихся без тепла домов

Воробьев: проблему с отоплением в Электростали должны решить до 14 декабря
Андрей Воробьев (в центре)
Андрей Воробьев (в центре) (Фото: vorobiev_live / Telegram)

К решению проблемы 200 домов в подмосковной Электростали, которые остались без тепла, могут привлечь полицию. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поручил решить проблему с отоплением в подмосковном городе Электросталь до четверга, 14 декабря. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что жители Электростали остались без тепла из-за «недобросовестного обслуживания котельной в Восточном районе». Она находится в частной собственности, поэтому вопрос решается «вместе с правоохранительными органами».

По словам Воробьева, власти перебросили аварийные бригады и создали оперативный штаб для решения проблемы. Чтобы вернуть горожанам отопление, до 18 часов 12 декабря специалисты должны выполнить врезку в пароводяной центральный тепловой пункт АО «Машиностроительный завод». «Подача дополнительного пара повысит надежность работы котельной, а главное, в домах жителей станет теплее», — подчеркнул Воробьев.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

11 декабря глава Электростали Инна Волкова сообщила, что в городе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за системной некачественной работы котельной «Восточная». «Уже завершена опрессовка паропровода, идет подготовка и ремонт бойлерной, а также согласование с Ростехнадзором по ее запуску», — добавила она. О том, что в Электростали 200 домов остались без тепла и горячей воды, стало известно 10 декабря. Жители записали обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться с ситуацией, пожаловавшись на проблемы с теплом с начала отопительного сезона из-за аварий в котельной и износа оборудования. По словам жильцов, температура в квартирах не превышает 12 градусов уже несколько недель.

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Теги
Электросталь Андрей Воробьев Московская область отопление

Пространство выбора

Быстрое заселение

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Все кварталы ПИК

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Читать

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