В Тулуне ввели режим повышенной готовности из-за проблем с отоплением

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В городе Тулун Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за проблем в котельной и отсутствия отопления в жилых домах при сильных морозах, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в телеграм-канале. Его действие продлится до 15 декабря.

По словам главы региона, на котельной произошла авария, из-за чего в ряде домов снизилась температура. «На котле № 2 вышел из строя двигатель дымососа. Его заменили, осталось устранить вибрацию при работе. Также обнаружена течь котла № 3. Решается вопрос о ремонте», — написал Кобзев. Он также отметил, что Ростехнадзор признал Тулун неготовым к отопительному сезону.

Губернатор добавил, что информация о существующих проблемах с отоплением дошла до властей области с почти суточной задержкой, и призвал с этим разобраться. Он подчеркнул, что ответственные за подготовку города к морозам и не справившиеся с задачей будут отвечать «за свои поступки».

Министр жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области Анатолий Никитин заявил, что в ведомство поступило более 130 жалоб от местных жителей. В некоторых квартирах температура опустилась до 10 градусов.

Исполняющая обязанности мэра Тулуна Елена Абрамова уточнила, что аварийные работы в котельной планируется завершить 11 декабря к 18:00.

По данным сервиса прогноза погоды Gismeteo, 11 декабря в Тулуне температура воздуха опустится до минус 34 градусов днем и минус 38 ночью.