Появились показания агента ФБР о прилетевшем в США без билета россиянине

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Мужчину, представившегося российским экономистом Сергеем Очигавой, обвинили в безбилетном пролете на самолете из Копенгагена в Лос-Анджелес, говорится в показаниях агента ФБР Кэролайн Уоллинг, поданных в Нью-Йоркский окружной суд. По мнению офицера, в действиях мужчины есть нарушение раздела 18 кодекса Соединенных Штатов, статьи 2199. Согласно американскому законодательству за это грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Как уточняет офицер, Очигава не выглядел как безбилетный пассажир, поскольку он общался с летным экипажем, ел предоставленную авиакомпанией еду, разговаривал с другими пассажирами во время полета и даже «пытался съесть шоколад», принадлежащий другим людям. Время от времени он сидел на разных местах, переходя от одного к другому, но, как говорится в показаниях, больше ничего не показалось экипажу самолета «неприятным».

О том, что мужчина без паспорта, визы и авиабилета прилетел в Лос-Анджелес, стало известно 11 декабря. На пункте паспортного контроля американского аэропорта его задержали после того, как пограничники не нашли Очигаву в списке пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов. Сам «российский экономист», как он представился, сказал, что забыл документы в самолете, а потом уточнил, что не спал три дня и не понимает, где находится.

В телефоне мужчины нашли фото табло аэропорта Копенгагена и несколько скриншотов из приложения с картой, на которой отмечены хостелы в Германии, а также картой «неизвестного иностранного города». Очигаву задержали. Власти США и Дании продолжают выяснять его личность и обстоятельства прилета в Лос-Анджелес.