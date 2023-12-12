Власти расширили перечень детских товаров, облагаемых НДС по ставке 10%

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Правительство России расширило перечень детских товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость (НДС) по сниженной ставке 10%. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В список товаров добавили велосипеды, автокресла, детские стулья и стульчики для кормления, а также соски, бутылочки и ванночки. «Постановление направлено на реализацию плана мероприятий по развитию индустрии детских товаров, утвержденного правительством в 2020 году», — уточнили в правительстве. Раньше на эти товары действовала ставка 20% НДС.

Основная цель расширения перечня — повысить качество и безопасность детских товаров, а также увеличить долю отечественной продукции на российском рынке.

В октябре президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень детских товаров с пониженной ставкой НДС (с 20% до 10%) при их продаже.

5 декабря замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева рассказала ТАСС, что ведомство прорабатывает расширение перечня детских товаров, облагаемых НДС по пониженной ставке. Она отметила, что на этом работа не закончится, поскольку есть еще ряд предложений, которые Минпромторг обсуждает с Минфином.