Власти расширили перечень детских товаров, облагаемых НДС по ставке 10%
Правительство России расширило перечень детских товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость (НДС) по сниженной ставке 10%. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В список товаров добавили велосипеды, автокресла, детские стулья и стульчики для кормления, а также соски, бутылочки и ванночки. «Постановление направлено на реализацию плана мероприятий по развитию индустрии детских товаров, утвержденного правительством в 2020 году», — уточнили в правительстве. Раньше на эти товары действовала ставка 20% НДС.
Основная цель расширения перечня — повысить качество и безопасность детских товаров, а также увеличить долю отечественной продукции на российском рынке.
В октябре президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень детских товаров с пониженной ставкой НДС (с 20% до 10%) при их продаже.
5 декабря замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева рассказала ТАСС, что ведомство прорабатывает расширение перечня детских товаров, облагаемых НДС по пониженной ставке. Она отметила, что на этом работа не закончится, поскольку есть еще ряд предложений, которые Минпромторг обсуждает с Минфином.
«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире
Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг
Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры
Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее
В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере
Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю
Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде
Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени