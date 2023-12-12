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Общество ,  
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Власти расширили перечень детских товаров, облагаемых НДС по ставке 10%

Правительство расширило перечень облагаемых сниженным НДС детских товаров
Фото: Ведомости / ТАСС
Фото: Ведомости / ТАСС

Правительство России расширило перечень детских товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость (НДС) по сниженной ставке 10%. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В список товаров добавили велосипеды, автокресла, детские стулья и стульчики для кормления, а также соски, бутылочки и ванночки. «Постановление направлено на реализацию плана мероприятий по развитию индустрии детских товаров, утвержденного правительством в 2020 году», — уточнили в правительстве. Раньше на эти товары действовала ставка 20% НДС.

Основная цель расширения перечня — повысить качество и безопасность детских товаров, а также увеличить долю отечественной продукции на российском рынке.

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Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

В октябре президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень детских товаров с пониженной ставкой НДС (с 20% до 10%) при их продаже.

5 декабря замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева рассказала ТАСС, что ведомство прорабатывает расширение перечня детских товаров, облагаемых НДС по пониженной ставке. Она отметила, что на этом работа не закончится, поскольку есть еще ряд предложений, которые Минпромторг обсуждает с Минфином.

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Теги
правительство детские товары НДС Дети Михаил Мишустин

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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