Система ПВО сбила воздушную цель над Белгородским районом

Система ПВО сбила одну воздушную цель над селом Бессоновка в Белгородском районе, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Позже Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью была сбита украинская ракета «Точка-У».

Гладков сообщил об обстреле села Бессоновка впервые. Ранее другие населенные пункты Белгородской области и, в частности, Белгородского района неоднократно попадали под обстрелы и подвергались атакам беспилотников.

Так, 10 декабря в селе Журавлевка украинские военные атаковали с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений не было.

Днем ранее по тому же селу и пункту пропуска «Нехотеевка» ВСУ выпустили по три артиллерийских снаряда. Кроме того, в селе Наумовка с беспилотника было сброшено четыре взрывных устройства. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений не было.