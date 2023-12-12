Telegraph узнала о росте заражений на Украине опасными инфекциями

На Украине выросло количество случаев заражения инфекционными заболеваниями, устойчивыми к антибиотикам. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на исследование Центра общественного здравоохранения Украины (UPHC).

Специалисты проанализировали данные, полученные в трех областных больницах Украины. Согласно исследованию, 14% из 353 пациентов заболели во время пребывания в медицинском учреждении. Около 60% заразились вирусом, устойчивым к карбапенему — классу высокоэффективных антибиотиков, используемому при тяжелых бактериальных инфекциях.

Показатели оказались значительно выше значений, полученных в ходе опроса, проведенного в Евросоюзе в 2016-2017 годах среди более 300 тыс. пациентов отделений неотложной помощи и 100 тыс. пациентов больниц. Тогда среди респондентов в медучреждении заразились 5,5%, в примерно 6,2% случаев была выявлена устойчивость инфекции к карбапенему.

Основные причины роста резистенции к противомикробным препаратам связаны с военными действиями, уверены в UPHC. Среди них — нарушение стандартов гигиены, в том числе отказ от мытья рук, увеличение распространенности травматических ран и повышенная нагрузка на медицинские учреждения.

Распространение лекарственно-устойчивых инфекций исследователи назвали «тревожным» и требующим немедленного решения. «По оценкам, устойчивость к противомикробным препаратам вызывает больше смертей, чем ВИЧ или малярия, и признана ведущей глобальной угрозой общественному здоровью», — подчеркивается в докладе. В UPHC призвали партнеров разработать меры для предотвращения резистенции к противомикробным препаратам «для спасения жизней на Укране и ограничения международного распространения».

Во Всемирной организации здравоохранения называют устойчивость бактерий к антибиотикам «одной из наиболее серьезных угроз для здоровья человечества». Там отметили, что антибиотикорезистентность может затронуть любого человека, в любом возрасте и в любой стране. Устойчивость к антибактериальным препаратам — это естественное явление, но неправильное использование антибиотиков ускоряет этот процесс, подчеркнули в ВОЗ.

Следствия развития устойчивости бактерий к антибиотикам — усложнение лечения серьезных инфекционных заболеваний, например, туберкулеза и сальмонеллеза, продолжительность госпитализаций, рост медицинских расходов и смертности. По оценкам ВОЗ, в 2019 году антибиотикорезистентность привела к 1,27 млн смертей во всем мире.