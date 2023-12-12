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Технологии и медиа ,  
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В США испытали систему перехвата баллистических ракет в космосе

Boeing: в США испытали систему перехвата баллистических ракет в космосе

Агентство противоракетной защиты США и компания Boeing провели испытания наземной системы противоракетной обороны (Ground-Based Midcourse Defense, GMD) и успешно перехватили в космосе баллистическую ракету средней дальности, сообщила пресс-служба компании.

«В ходе теста перехватчик GMD выпустил экзоатмосферное кинетическое устройство во время второй ступени ускорения ракеты из трехступенчатого полета», — рассказали в Boeing. Это успешное испытание «открывает окно возможностей для перехвата угроз нашей родине», заявила вице-президент по стратегическим ракетным и оборонным системам Дебби Барнетт.

Ground-Based Midcourse Defense — комплекс противоракетной обороны США, предназначенный для перехвата межконтинентальных баллистических ракет за пределами атмосферы Земли. Систему ввели в строй в 2005 году. По последним данным, в США развернуто 44 противоракетных установки.

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Политика

В начале ноября газета The Telegraph сообщила, что Израиль использовал свою систему противовоздушной обороны Arrow и сбил йеменскую баллистическую ракету за пределами атмосферы Земли, что можно назвать первым боевым столкновением, произошедшим в космосе. Ракета была запущена йеменскими хуситами и направлялась в сторону израильского портового города Эйлат.

Arrow была разработана специально для перехвата ракет большой дальности на больших высотах и скоростях. Израильские ВВС используют гиперзвуковой датчик для перехвата ракет в космосе.

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