Мэр Казани призвал жителей мыть пакеты

Проблему обилия мусора не получится решить только с помощью его сортировки и переработки, нужно также ограничить потребление, например, мыть и повторно использовать пакеты, заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Градоначальник привел в пример своего преподавателя английского языка. «Как мама приучила: чистые — во вторичный оборот, нечистые — постирать. И это не про деньги, а про уважение к природе, экологии и завтрашнему дню Казани», — сказал Метшин.

Мэр назвал объемы мусорообразования губительными для города и подчеркнул, что вопрос повторного использования пластика нельзя откладывать на потом, поскольку иначе «мы просто утонем в мусоре».

В январе Метшин заявил, что проблема с мусором находится «за красной линией», и сложившаяся ситуация «очень напрягает» местные власти. Глава исполкома города Рустем Гафаров допустил, что скоро мусор из Казани будет некуда вывозить.

В Казани работает только один мусорный полигон — «Химический» в Авиастроительном районе. В связи с ростом объемов мусора фактическое заполнение полигона опережает проектные сроки. Кроме того, рядом с селом Осиново под Казанью еще не построили мусоросжигательный завод, срок его ввода в эксплуатацию перенесли на конец 2025 года.