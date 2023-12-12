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Мэр Казани призвал жителей мыть пакеты

Мэр Казани Метшин призвал жителей мыть пакеты для экологии

Проблему обилия мусора не получится решить только с помощью его сортировки и переработки, нужно также ограничить потребление, например, мыть и повторно использовать пакеты, заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Градоначальник привел в пример своего преподавателя английского языка. «Как мама приучила: чистые — во вторичный оборот, нечистые — постирать. И это не про деньги, а про уважение к природе, экологии и завтрашнему дню Казани», — сказал Метшин.

Мэр назвал объемы мусорообразования губительными для города и подчеркнул, что вопрос повторного использования пластика нельзя откладывать на потом, поскольку иначе «мы просто утонем в мусоре».

Абрамченко поручила провести масштабные проверки мусорных полигонов
Бизнес
Фото:Илья Московец / URA.RU / ТАСС

В январе Метшин заявил, что проблема с мусором находится «за красной линией», и сложившаяся ситуация «очень напрягает» местные власти. Глава исполкома города Рустем Гафаров допустил, что скоро мусор из Казани будет некуда вывозить.

В Казани работает только один мусорный полигон — «Химический» в Авиастроительном районе. В связи с ростом объемов мусора фактическое заполнение полигона опережает проектные сроки. Кроме того, рядом с селом Осиново под Казанью еще не построили мусоросжигательный завод, срок его ввода в эксплуатацию перенесли на конец 2025 года.

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Теги
Казань Ильсур Метшин мусор пакеты Экология

Пространство выбора

Быстрое заселение

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