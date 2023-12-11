Финский МИД рассказал об условиях открытия границы с Россией
Финляндия готова поэтапно открыть КПП в случае нормализации обстановки на границе с Россией. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Элина Валтонен, пишет финская газета Aamulehti.
«Финляндия будет готова поэтапно открыть КПП на финско-российской границе, если Россия готова к нормализации», — заявила Валтонен.
По словам министра, ситуация на восточной границе страны спокойная, даже несмотря на то, что в приграничной зоне все еще находятся люди. Обстановка контролируется в ежедневном режиме, а самое главное — «решительно реагировать на действия России», отметила дипломат.
В ноябре правительство Финляндии приняло решение о закрытии всех пассажирских КПП на восточной границе до 13 декабря. Это было сделано в качестве ответной меры на приток беженцев с Ближнего Востока и из Африки. Хельсинки обвинял в организации наплыва Россию; Москва все обвинения отрицала, указывая на то, что не в состоянии контролировать прибытие мигрантов из третьих стран к финской границе.
9 декабря Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в кабмине писал, что правительство Финляндии рассматривает два варианта работы КПП. При первом восточная граница остается открытой только для грузовых автомобилей. Второй предусматривает открытие одного или нескольких погранпереходов для пассажиров.
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