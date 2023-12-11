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Прокуратура назвала самый криминальный округ Москвы

Прокуратура Москвы: больше всего преступлений в 2023 году совершили в ЦАО
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В 2023 году больше всего преступлений в Москве совершили в Центральном административном округе (ЦАО) — 14 741), сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

По данным ведомства, за 11 месяцев 2023 года в столице было зарегистрировано 123 187 преступлений. Из них на Центральный, Восточный и Юго-Восточный административные округа пришлось более чем по 14 тысяч. Причем в ЦАО количество противоправных действий снизилось на 13,6%, а в Восточном на 2,8%. В Северо-Восточном округе совершили 13,1 тыс. преступлений, в Северном — 12,7 тыс., в Южном — 12 тыс., в Западном — 11,4 тыс., в Северо-Западном и Юго-Западном — немногим более 10 тыс.

Уровень преступности заметно снизился в Новой Москве и Зеленограде. В этих округах преступлений было на 11,5% и 8,6% меньше соответственно, они же стали наименее криминальными в абсолютных величинах (4954 и 2991). Наибольший рост количества противоправных действий в процентном отношении наблюдалс\я в Северо-Восточном и Северном округах (плюс 3%).

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Фото:Владислав Шатило / РБК

В 2023 году московские правоохранительные органы зарегистрировали в городе около тысячи грабежей (998), 169 случаев злостного хулиганства, 268 разбойных нападения, более 40 тыс. краж, из которых 354 — угоны автомобилей. По всем видам преступлений, кроме мошенничества, отмечается резкое снижение частотности. Количество случаев мошенничества в 2023 году выросло на 25,5%.

В начале 2023-го Генеральная прокуратура назвала Москву лидером в стране по количеству преступлений в 2022 году. В столице зарегистрировали 138 100 преступлений, из-за чего город занял первое место в рейтинге без учета численности населения.

Теги
прокуратура преступность Москва

Пространство выбора

Быстрое заселение

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