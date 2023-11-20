В России выбрали главную новогоднюю 25-метровую елку

Фото: «Рослесинфорг»

«Рослесинфорг» опубликовал спутниковый снимок 25-метровой ели из подмосковного Фряново, которая украсит Красную площадь в статусе главной новогодней елки 2024 года.

В этом году выбрали 25-метровую ель из поселка Фряново в городском округе Щелково. Возраст дерева — 84 года, диаметр ствола — 60 см.

Чтобы измерить длину дерева и определить ее точное местонахождение, представители «Рослесинфорг» сделали спутниковый снимок и расшифровали его.

Ежегодно на звание главной новогодней елки претендуют около 50–70 деревьев. К требованиям относят гладкий и неизогнутый ствол, ровную конусовидную крону с не слишком густой хвоей и удобное местоположение, чтобы к елке могла проехать тяжелая техника для ее транспортировки.

В прошлом году главную елку страны срубили в Волоколамском районе Московской области. Это было 95-летнее дерево: высота — 27 м, диаметр — 56 см. Выбирать главный символ Нового года в России начали еще летом.