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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Посол заявил, что десятки россиян по неизвестной причине не покинули Газу

Посол России в Израиле: в Газе остаются несколько десятков граждан России
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Несколько десятков граждан России и их близких родственников по-прежнему остаются в секторе Газа, заявил в эфире телеканала «Россия 24» посол России в Израиле Анатолий Викторов.

«К сожалению, несколько десятков российских граждан и палестинцев, которые являются их ближайшими родственниками, до сих пор по неизвестным для нас причинам не вышли из сектора Газа. Можно предполагать самые неприятные сценарии», — сказал дипломат.

Он также добавил, что, несмотря на возобновление боевых действий, их поиск продолжается. По словам дипломата, число эвакуированных из сектора Газа россиян и палестинцев — членов их семей «обновляется с каждым часом» и уже превысило тысячу. Это люди, которые «вышли из сектора Газа и доставлены на территорию России».

Спецборт МЧС доставил в Москву еще 100 эвакуированных из сектора Газа
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Россияне начали покидать палестинский эксклав в середине ноября через КПП «Рафах», который расположен на границе с Египтом. По данным МЧС, с начала действия миссии в зоне палестино-израильского конфликта в Москву прибыло одиннадцать рейсов, на борту которых находился 1051 беженец, свыше 470 из них — дети. Последний самолет эвакуационной миссии приземлился в столице России утром 10 декабря, доставив 100 россиян и членов их семей.

Теги
сектор Газа палестино-израильский конфликт посол России
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