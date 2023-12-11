Посол заявил, что десятки россиян по неизвестной причине не покинули Газу

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Несколько десятков граждан России и их близких родственников по-прежнему остаются в секторе Газа, заявил в эфире телеканала «Россия 24» посол России в Израиле Анатолий Викторов.

«К сожалению, несколько десятков российских граждан и палестинцев, которые являются их ближайшими родственниками, до сих пор по неизвестным для нас причинам не вышли из сектора Газа. Можно предполагать самые неприятные сценарии», — сказал дипломат.

Он также добавил, что, несмотря на возобновление боевых действий, их поиск продолжается. По словам дипломата, число эвакуированных из сектора Газа россиян и палестинцев — членов их семей «обновляется с каждым часом» и уже превысило тысячу. Это люди, которые «вышли из сектора Газа и доставлены на территорию России».

Россияне начали покидать палестинский эксклав в середине ноября через КПП «Рафах», который расположен на границе с Египтом. По данным МЧС, с начала действия миссии в зоне палестино-израильского конфликта в Москву прибыло одиннадцать рейсов, на борту которых находился 1051 беженец, свыше 470 из них — дети. Последний самолет эвакуационной миссии приземлился в столице России утром 10 декабря, доставив 100 россиян и членов их семей.