Дэвид Кэмерон отчитал правительство Шотландии за встречу с Эрдоганом

Дэвид Кэмерон (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пригрозил не помогать Шотландии во внешних контактах после встречи первого министра страны с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщила британская медиакорпорация Би-би-си.

По информации вещателя, глава МИДа был крайне разочарован тем, что первый министр Шотландии Хамза Юсаф встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях 28-й конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае. Об этом он сообщил в письме министру по конституционным вопросам, международным связям и культуре Шотландии Ангусу Робертсону. Кроме того, в документе Кэмерон пригрозил перестать содействовать встречам шотландских чиновников с зарубежными политиками.

Как отмечает Би-би-си, встреча Юсафа с Эрдоганом прошла в нарушение дипломатического протокола, поскольку на ней не присутствовали представители британского МИДа. Пресс-секретарь Хамзы Юсафа, комментируя ситуацию, сказала что британские официальные лица были в курсе встречи и получили на нее приглашения, как это было в ходе всех остальных контактов первого министра с мировыми лидерами.

Хамза Юсаф встретился с Реджепом Эрдоганом 1 декабря. Тогда шотландский политик заявил, что обсудил с турецким президентом вопросы климата, а также продолжающийся конфликт в секторе Газа, и призвал к скорейшему прекращению огня. Позиция Юсафа, имеющего пакистанские корни, отличается от позиции официального Лондона, который поддерживает в зоне палестино-израильского конфликта только гуманитарные паузы.