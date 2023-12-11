 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Политика ,  
0 

Дэвид Кэмерон отчитал правительство Шотландии за встречу с Эрдоганом

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон выразил протест правительству Шотландии
Дэвид Кэмерон
Дэвид Кэмерон (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пригрозил не помогать Шотландии во внешних контактах после встречи первого министра страны с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщила британская медиакорпорация Би-би-си.

По информации вещателя, глава МИДа был крайне разочарован тем, что первый министр Шотландии Хамза Юсаф встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях 28-й конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае. Об этом он сообщил в письме министру по конституционным вопросам, международным связям и культуре Шотландии Ангусу Робертсону. Кроме того, в документе Кэмерон пригрозил перестать содействовать встречам шотландских чиновников с зарубежными политиками.

Как отмечает Би-би-си, встреча Юсафа с Эрдоганом прошла в нарушение дипломатического протокола, поскольку на ней не присутствовали представители британского МИДа. Пресс-секретарь Хамзы Юсафа, комментируя ситуацию, сказала что британские официальные лица были в курсе встречи и получили на нее приглашения, как это было в ходе всех остальных контактов первого министра с мировыми лидерами.

Эрдоган назвал Нетаньяху «мясником сектора Газа»
Политика
Беньямин Нетаньяху

Хамза Юсаф встретился с Реджепом Эрдоганом 1 декабря. Тогда шотландский политик заявил, что обсудил с турецким президентом вопросы климата, а также продолжающийся конфликт в секторе Газа, и призвал к скорейшему прекращению огня. Позиция Юсафа, имеющего пакистанские корни, отличается от позиции официального Лондона, который поддерживает в зоне палестино-израильского конфликта только гуманитарные паузы.

Теги
Великобритания Шотландия Дэвид Кэмерон

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Эрдоган заявил, что с США «справедливого мира» быть не может
Политика
Кэмерон предупредил США об угрозе: «Путин вернется за добавкой»
Политика
Telegraph узнал о призыве Кэмерона к НАТО помогать Киеву минимум два года
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97) Инвестиции, 08 дек, 16:42 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93) Инвестиции, 08 дек, 16:42
Дробление бизнеса: на чем попадаются компании и как все делать правильно Pro, 12:14
«Торговый Дизайн» — о трендах в индустрии оснащения предприятий РБК+, 12:12
Tether заморозила более 160 подсанкционных криптокошельков Крипто, 12:12
Юрта, чак-чак и глэмпинг: что стоит попробовать в Татарстане РБК и LADA, 12:11
Глава Тувы запретил чиновникам корпоративы из-за военной операции Общество, 12:10
Пять трендов, которые изменят будущее российского фондового рынка Тренды, 12:09
Lada представила новый мотор 1,8. Он перестал есть масло и гнуть клапана Авто, 12:02
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как проводить онлайн-встречи продуктивно. Советы психолога РБК и SberJazz, 12:00
Как управлять изменениями системно и не развалить всю компанию РБК Компании, 12:00
Отдых зимой и летом: чем привлекает всесезонный курорт «Манжерок» Стиль, 11:58
Вице-президент «Нижфарма» — о главных трендах на рынке БАДов Тренды, 11:58
Атомная цифровизация: как меняются бизнес-модели в промышленности Отрасли, 11:57
Первый шаг уже сделан: как изменятся криптопроекты в ближайшем будущем Крипто, 11:57
Почему кредитные карты становятся приоритетным выбором клиентов РБК+, 11:57