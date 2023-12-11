Акции сети универмагов Macy’s предложили выкупить за $5,8 млрд

Группа инвесторов Arkhouse Management и Brigade Capital предложили выкупить акции американской сети универмагов Macy’s за $5,8 млрд, сообщили газета The Wall Street Journal и агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Инвестиционная фирма Arkhouse, специализирующаяся на недвижимости, и глобальный инвестиционный менеджер Brigade Capital собираются купить акции Macy’s по $21 за штуку, что примерно на 32% больше их цены на закрытии в пятницу, 9 декабря ($17,39 за штуку), отмечает WSJ. Газета указывает, что в 2015 году они торговались на уровне до $70 за акцию.

Инвесторы уже имеют долю в Macy’s, которой владеют через фонды, управляемые Arkhous. По информации газеты, они уже обсудили предложение с Macy’s, но компания отказалась от комментариев для СМИ. Инвесторы считают, что сеть универмагов недооценена на публичных рынках, и указала, что готова повысить свое предложение.

Под управлением Macy’s — почти 500 магазинов под одноименным брендом. Также компании принадлежит сеть элитных универмагов Bloomingdale’s с более чем 30 точками и ряд дисконтных магазинов. В 2015 году организация приобрела сеть магазинов косметики и ухода за кожей Bluemercury, которая владеет около 160 точками.

Reuters отметил, что рыночная капитализация Macy’s — около $4,77 млрд, акции компании в 2023 году упали почти на 15,79% из-за конкуренции со стороны других цифровых ретейлеров.