Один человек погиб, четверо ранены при стрельбе в магазине Walmart в штате Огайо

В Огайо неизвестный устроил стрельбу в магазине Walmart

В городе Биверкрик (штат Огайо, США) произошла стрельба в магазине Walmart — погиб по меньшей мере один человек, еще четверо получили ранения, сообщает телеканал WHIO-TV со ссылкой на экстренные службы.

Полицейские прибыли в магазин по вызову в понедельник, 20 ноября, в 20:30 (4:30 мск следующего дня). По словам капитана полиции Скотта Молнара, стрелок, предположительно, покончил с собой. Информации о состоянии пострадавших нет.

Подробности о личности подозреваемого и обстоятельствах произошедшего в полиции не сообщили.

«Мы убиты горем из-за произошедшего в нашем магазине в Биверкрике, штат Огайо», — говорится в заявлении представителей сети. Они добавили, что сотрудничают со следствием.

18 ноября во время стрельбы в психбольнице в Конкорде (штат Нью-Гэмпшир) погибли два человека. Вооруженный человек застрелил охранника, офицер полиции убил выстрелом открывшего огонь.