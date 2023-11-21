В Огайо неизвестный устроил стрельбу в магазине Walmart
В городе Биверкрик (штат Огайо, США) произошла стрельба в магазине Walmart — погиб по меньшей мере один человек, еще четверо получили ранения, сообщает телеканал WHIO-TV со ссылкой на экстренные службы.
Полицейские прибыли в магазин по вызову в понедельник, 20 ноября, в 20:30 (4:30 мск следующего дня). По словам капитана полиции Скотта Молнара, стрелок, предположительно, покончил с собой. Информации о состоянии пострадавших нет.
Подробности о личности подозреваемого и обстоятельствах произошедшего в полиции не сообщили.
«Мы убиты горем из-за произошедшего в нашем магазине в Биверкрике, штат Огайо», — говорится в заявлении представителей сети. Они добавили, что сотрудничают со следствием.
18 ноября во время стрельбы в психбольнице в Конкорде (штат Нью-Гэмпшир) погибли два человека. Вооруженный человек застрелил охранника, офицер полиции убил выстрелом открывшего огонь.
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