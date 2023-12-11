На президентском жезле Милея изобразили головы его собак-клонов

На президентском жезле Хавьера Милея, с которым тот вступал в должность главы Аргентины, изображены головы пяти его собак, четверо из которых — клоны, пишет Gente.

Покидающий пост президента страны Альберто Фернандес на церемонии инаугурации вручил Милею президентскую ленту и жезл, отмечает издание. В заявлении с анонсом инаугурации говорилось, что трость будет украшена изображением льва, гривы или париком, пишет Le Nacion.

На фото, которое показало издание, видно, что рукоятка трости украшена гравировкой, изображающей головы пяти собак — Конана, Милтона, Мюррея, Роберта и Лукаса — мастифов, которых Миллей называл своими «четвероногими детьми». Под изображениями голов выгравированы имена животных.

Конан — первый мастиф Милея, умерший в 2017 году, пишет Perfil. Согласно расследованию журналиста Хуана Луиса Гонсалеса, изучавшего биографию аргентинского президента, после смерти питомца Милей клонировал собак из его ДНК, отмечает газета. О клонировании собак пишет и La Nacion.

В Аргентине клонирование животных запрещено с 2003 года. Как утверждает Gente, клонирование мастифа Милея провели в лаборатории в США.

Собаки названы в честь уважаемых Мюреем американских экономистов — Милтона Фридмана, Мюррея Ротбарда и Роберта Лукаса, уточняют издания.

Большинство президентских жезлов с 1983 года изготавливал ювелир Хуан Карлос Палларолс. Трость с изображениями собак создали ювелиры Уго Паскуаль Понториеро и Сезар Понторьерио. Сам Палларолс подтвердил Clarin, что организаторы церемонии решили не использовать изготовленную им трость: жезл, по словам ювелира, был подготовлен к мероприятию накануне вечером, «но что-то произошло в последнюю минуту».