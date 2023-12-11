В Италии столкнулись два поезда, пострадали не менее 17 человек

Не менее 17 человек пострадали при столкновении поездов в Италии

Два поезда столкнулись в Италии на линии Болонья — Римини, в результате пострадали как минимум 17 человек, передает Corriere Di Bologna.

Составы столкнулись вечером 10 декабря близ города Фаэнца, пишет издание. Как сообщил итальянский железнодорожный оператор Trenitalia, движение на участке между населенными пунктами Кастель-Болоньезе и Форли приостановлено. Перевозчик предупредил о задержках высокоскоростных и междугородних поездов, а также составов, курсирующих между регионами.

В компании подчеркнули, что сотрудники Trenitalia уже «позаботились» о пассажирах, причины произошедшего устанавливаются.

Мэр Фаэнцы Массимо Изола подчеркнул в беседе с изданием, что ситуация находится под контролем. Жизни пострадавших, по его словам, ничто не угрожает, серьезных последствий для их здоровья нет.

Как уточняет агентство ANSA, столкновение произошло около 20:20 по местному времени (22:20 мск). Поезда, по его данным, столкнулись, когда двигались на низкой скорости, пассажиры получили синяки и другие легкие травмы.

Министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини, в свою очередь, сообщил, что внимательно отслеживает ситуацию. В пресс-службе министерства инфраструктуры и транспорта уточнили, что он попросил доложить об условиях оказания помощи раненым и принятых мерах для защиты прав пассажиров, которые намерены завершить поездку.

Также министр потребовал в короткие сроки установить причины произошедшего и определить ответственных.