МЧС: два человека погибли после столкновения поезда и машины в Северной Осетии

В Северной Осетии два человека погибли при столкновении поезда и машины

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Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем в Северной Осетии, в результате ДТП погибли два человека, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Пассажирский состав столкнулся с «шестеркой» (легковой автомобиль ВАЗ-2106 «Жигули». — РБК) на нижнем регулируемом ж/д переезде вблизи села Эльхотово. В аварии погибли водитель и пассажир легковушки», — уточнили в управлении.

На устранение последствий ДТП отправили 12 сотрудников и три единицы техники МЧС. Спасатели извлекли тела погибших из автомобиля. Причины столкновения не называются. Пострадавших в поезде нет, задержек движения из-за аварии не было.

Вечером 22 ноября пассажирский поезд № 354 Адлер — Пермь врезался в маневровый локомотив, который стоял на станции Бряндино в Ульяновской области. Машинист поезда успел экстренно затормозить, но столкновение все равно произошло. В результате инцидента пострадали 25 человек, в том числе один ребенок.

Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).