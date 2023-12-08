 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Общество ,  
0 

В Северной Осетии два человека погибли при столкновении поезда и машины

МЧС: два человека погибли после столкновения поезда и машины в Северной Осетии

В Северной Осетии два человека погибли при столкновении поезда и машины
Video

Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем в Северной Осетии, в результате ДТП погибли два человека, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Пассажирский состав столкнулся с «шестеркой» (легковой автомобиль ВАЗ-2106 «Жигули». — РБК) на нижнем регулируемом ж/д переезде вблизи села Эльхотово. В аварии погибли водитель и пассажир легковушки», — уточнили в управлении.

На устранение последствий ДТП отправили 12 сотрудников и три единицы техники МЧС. Спасатели извлекли тела погибших из автомобиля. Причины столкновения не называются. Пострадавших в поезде нет, задержек движения из-за аварии не было.

В Воронежской области грузовик врезался в колонну автобусов Росгвардии
Общество

Вечером 22 ноября пассажирский поезд № 354 Адлер — Пермь врезался в маневровый локомотив, который стоял на станции Бряндино в Ульяновской области. Машинист поезда успел экстренно затормозить, но столкновение все равно произошло. В результате инцидента пострадали 25 человек, в том числе один ребенок.

Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Читайте на РБК Pro
Люди хотят iPhone, но не могут себе его позволить. Как на этом заработать
«Селигдар» накопил внушительный долг. Что будет с акциями компании
Как инвесторы теряют деньги при покупке недвижимости на Бали: 4 просчета
Как повысить эффективность и мотивацию команды в период изменений
Теги
Северная Осетия МЧС ДТП поезд

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Число пострадавших в ДТП с бензовозом на Кубани выросло до 14 человек
Общество
В Подмосковье произошло массовое ДТП
Общество
Баста попал в ДТП в Петербурге после концерта
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 99,81 (-0,32) Инвестиции, 07 дек, 16:50 Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 92,57 (-0,22) Инвестиции, 07 дек, 16:50
В Северной Осетии два человека погибли при столкновении поезда и машины Общество, 01:27
Focus предрек появление «теневого канцлера» Германии Политика, 01:22
«Аэрофлот» восстановил систему бронирования билетов Общество, 01:01
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
Спецборт доставил в Москву двух пострадавших после стрельбы в школе Общество, 00:44
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Чем закончился первый за четыре года очный саммит ЕС-Китай Политика, 00:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как ужесточение льготной ипотеки изменит доступность новостроек в России Недвижимость, 00:01
Белый дом оценил, на сколько у США хватит денег для Украины Политика, 07 дек, 23:58
На юге Москвы неизвестные устроили разбой со стрельбой Общество, 07 дек, 23:55
Власти Норвегии предложили меры для сокращения числа беженцев с Украины Политика, 07 дек, 23:54
На вершине Эльбруса: как разделить жизнь на «до» и «после» РБК и Jaecoo, 07 дек, 23:53
Переговоры Путина и Раиси продлились больше пяти часов Политика, 07 дек, 23:47
Кто займет свободные ниши на рынке бытовой электроники РБК и Триколор, 07 дек, 23:43