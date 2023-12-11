Стали известны отрасли, где руководство планирует поднять оклады

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Большинство компаний (63%) планируют повысить оклады своим сотрудникам в 2024 году, чаще всего о таком намерении заявляют представители крупного бизнеса (71%), выяснили в результате опроса специалисты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru (есть у РБК).

О планах повысить зарплату чаще говорят в компаниях специализирующихся на машиностроении и оборудовании (78%), добыче и переработке ископаемых (70%) и строительства (66%), в том время как оклады планируют повысить чуть больше половины IT-компаний (53%).

Три из четырех компаний ожидают повышения затрат на персонал, среди них представители гостиничного и ресторанного бизнеса (94%), работодатели из ритейла (86%), машиностроения (76%) и FMCG — товаров повседневного спроса (73%). В исследовании отметили, что около 80% бизнесов с численностью от 501 до 1 тыс. сотрудников готовы к повышению затрат.

Основная часть компаний (62%) ожидает увеличения персонала, однако большинство (64%) утверждает, что дефицит кадров останется главной проблемой рынка труда в 2024 году.

Кроме того, больше трети компаний (38%) строят оптимистичные прогнозы — это самый высокий показатель за последние три года. Чаще остальных позитивно смотрят на будущее представители малого бизнеса (46%) и корпорации (40%).

Опрос проводился среди работодателей из ключевых сфер бизнеса с 7 по 30 ноября 2023 года. В нем участвовали 529 российских компаний.

В октябре специалисты hh.ru выяснили, что за последние два года доля россиян, которым не хватает зарплаты выросло. Тех, кому зарплата позволяет покупать все необходимое, в 2023 году оказалось 20%, а два года назад их было 36%.

Недовольные зарплатой респонденты оценили, какой суммы им не хватает для покрытия основных нужд: 21% назвали 15 тыс. руб. в месяц, 23% — до 20 тыс. руб., а большинству — 56% — не хватает более 20 тыс. руб. в месяц. Чаще всего называли зарплату достаточной москвичи.