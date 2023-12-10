Лера Кудрявцева (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Телеведущую Леру Кудрявцеву госпитализировали с пневмонией в Минске, сообщил РБК ее концертный директор Табриз Шахиди.

«Состояние Леры стабильное. Все в порядке. Мы общаемся сейчас и на связи постоянно. Уже все хорошо, температуры нет. Она в больнице сейчас», — сказал Шахиди.

Телеведущая Екатерина Гордон, которая сопровождала Кудрявцеву в больнице, рассказала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что Кудрявцеву привезли к приемное отделение ночью из-за плохого самочувствия. Она также опубликовала видео, на котором Кудрявцева жалуется врачам на кашель и «дикую слабость».

Компьютерная томография, которую провели в больнице, показала воспаление легких. Кудрявцеву оставили в больнице, поэтому она не сможет быть ведущей на фестивале «Песня года», отметила Гордон. Позже сама Кудрявцева опубликовала в своем Instagram видео из больничной палаты. «Минск, простите», — сказала она.