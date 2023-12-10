В Южно-Китайском море военный катер Китая протаранил филиппинское судно

Береговая охрана Филиппин заявила, что китайские военные применили водометы против филиппинских судов в Южно-Китайском море, передает телеканал GMA News. Атака произошла, когда филиппинские корабли доставляли продовольствие и проводили ротацию личного состава на корабле Sierra Madre, стоящем на отмели на островах Спратли с 1999 года.

В результате атаки одно из судов получило серьезное повреждение двигателя. Кроме того, китайский катер протаранил филиппинское судно Unaizah Mae 1, утверждает филиппинская сторона.

Острова Спратли (Наньша по версии Китая) находятся в спорном районе Южно-Китайского моря. На него претендуют Китай, Филиппины, Вьетнам, Тайвань, Малайзия и Бруней. Корабль Sierra Madre, стоящий на мели в районе этих островов, уже более 20 лет используется Филиппинами как форпост в этом регионе, для обоснования претензий на острова. Попытки доставки продовольствия и снаряжения для гарнизона форпоста регулярно натыкаются на противодействие Китая.

Китайское госагентство «Синьхуа» утверждает, в свою очередь, со ссылкой на китайскую береговую охрану, что филиппинское судно намеренно столкнулось с катером береговой охраны Китая в районе спорных островов Спратли. По версии Пекина, группа из четырех филиппинских судов незаконно вошла в воды в районе островов Наньша недалеко от рифа Жэньай и береговая охрана «приняла меры контроля» в отношении кораблей.

«Филиппинское судно Unaizah Mae 1, проигнорировав многочисленные строгие предупреждения с нашей стороны, нарушив международные правила предупреждения столкновений судов в море, непрофессиональным и опасным образом внезапно развернулось и намеренно столкнулось с катером береговой охраны», — заявило китайское ведомство.

В береговой охране заявили, что китайский катер выполнял «обычный рейс». В результате столкновения судно было поцарапано. Ответственность за это полностью лежит на Филиппинах, подчеркнуло ведомство.