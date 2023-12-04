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Политика ,  
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В Кремле назвали провокацией появление корабля США в Южно-Китайском море

В Кремле назвали провокацией появление корабля ВМС США в Южно-Китайском море
Корабль Военно-морских сил США Gabrielle Giffords
Корабль Военно-морских сил США Gabrielle Giffords (Фото: Brenton Poyser / Planetpix / Global Look Press)

В Кремле не приветствуют любые провокационные действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя появление корабля ВМС США в спорном районе Южно-Китайского моря.

«В целом любого рода провокационные действия мы не приветствуем. Приветствуем любые шаги, которые ведут к повышению взаимного доверия, предсказуемости и стабильности», — сказал Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

Ранее представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли сообщил, что корабль ВМС США заметили в районе отмели Аюнгин, расположенной у архипелага Наньша в Южно-Китайском море. В НОАК обвинили Соединенные Штаты во вторжении в территориальные воды Китая и нарушении суверенитета страны.

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Эсминец&nbsp;USS Hopper

В командовании Седьмого флота США в ответ заявили, что американское судно «проводило обычные операции в международных водах». Там подчеркнули, что все происходило в соответствии с международным правом.

Острова Наньша (Спратли) находятся в спорном районе Южно-Китайского моря. Помимо Китая на него претендуют Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней.

Теги
Дмитрий Песков корабль США Китай Южно-Китайское море архипелаг

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