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Общество ,  
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В Приморье возобновилось движение грузовиков на погранпереходе «Полтавка»

В Приморском крае возобновилось движение грузовиков на погранпереходе «Полтавка»

В Приморском крае на границе России и Китая возобновилось движение грузовых автомобилей на пограничном переходе «Полтавка», который был закрыт с августа. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Николай Стецко в своем телеграм-канале.

«Открыли автомобильный пункт пропуска «Полтавка». В рекордный срок, чуть более чем за 2 месяца, восстановили мост, отремонтировали помещения, обновили технику. Грузовое движение восстановлено», — написал Стецко.

Открытие пассажирского движения «максимально ускоряют», добавил он.

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Фото:ГУ МЧС по Приморскому краю

Автомобильный пункт пропуска «Полтавка» приостановил работу 11 августа из-за повреждений, полученных в результате прихода тайфуна «Ханун». Сильные ливни подтопили федеральную трассу в районе села Полтавка, из-за чего проезд автомобилей в направлении погранперехода оказался невозможным, сообщала пресс-служба Уссурийской таможни.

Кроме того, водой смыло ограждение, будку часового и пограничный столб, писал «РБК Приморье». Также был разрушен международный мост через реку Гранитная, сообщали «Вести Приморья».

Теги
Приморье Приморский край пограничный пункт пропуска Китай грузовики граница

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