Минобороны сообщило о 14 авиаударах по пунктам ВСУ на купянском направлении

Авиация группировки войск «Запад» нанесла 14 ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ на купянском направлении, сообщили в пресс-службе группировки.

«Экипажи оперативно-тактической авиации нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации 21-й, 30-й, 41-й, 60-й механизированных и 68-й егерской бригад и подразделениям территориальной обороны», — говорится в сообщении. Российские военные атаковали ВСУ в районах сел Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое и Степовая Новоселовка и поселка Петропавловка, уточнили в там.

При контрбатарейной борьбе артиллерия нанесла удары по позициям ВСУ в районах Кисловки, Берестового, Новоселовского и урочища Кринички.

Кроме того, подразделения группировки атаковали 43-ю механизированную бригаду и 113-ю бригаду теробороны.

6 декабря военное ведомство сообщило об отражении группировкой «Запад» пяти атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении. Бои шли в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, а также вблизи озера Лиман.