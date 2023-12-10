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Военная операция на Украине ,  
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Военные нанесли 14 авиаударов по пунктам дислокации ВСУ

Минобороны сообщило о 14 авиаударах по пунктам ВСУ на купянском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине

Авиация группировки войск «Запад» нанесла 14 ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ на купянском направлении, сообщили в пресс-службе группировки.

«Экипажи оперативно-тактической авиации нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации 21-й, 30-й, 41-й, 60-й механизированных и 68-й егерской бригад и подразделениям территориальной обороны», — говорится в сообщении. Российские военные атаковали ВСУ в районах сел Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое и Степовая Новоселовка и поселка Петропавловка, уточнили в там.

При контрбатарейной борьбе артиллерия нанесла удары по позициям ВСУ в районах Кисловки, Берестового, Новоселовского и урочища Кринички.

Кроме того, подразделения группировки атаковали 43-ю механизированную бригаду и 113-ю бригаду теробороны.

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Фото:Reuters

6 декабря военное ведомство сообщило об отражении группировкой «Запад» пяти атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении. Бои шли в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, а также вблизи озера Лиман.

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Теги
Минобороны авиаудар авиация ВСУ
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