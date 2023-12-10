Минобороны: вертолеты Ка-52М нанесли удары по ВСУ на донецком направлении

Вертолеты Ка-52М нанесли удары по ВСУ на донецком направлении

Российские военные на вертолетах Ка-52М нанесли удары по позициям ВСУ на донецком направлении, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М, в составе ударной группы, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении», — говорится в сообщении.

Во время рейда военные уничтожили украинские пункт управления и бронетехнику, уточнили в ведомстве. Удары наносились летчиками при поддержке сухопутных войск.

Один из пилотов сообщил, что сопротивления со стороны ВСУ не было.

Накануне, 9 декабря, военное ведомство отчиталось о перехваченном в районе Артемовска в ДНР украинском беспилотнике, который российские военные называют «Баба Яга». Прежде чем БПЛА сбили российским дроном, он сбросил четыре мины.

В тот же день Минобороны сообщило о групповом ударе по местам производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром» на Украине.