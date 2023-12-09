 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Общество ,  
0 

Умер бывший помощник главы МВД СССР Рубанов

Умер бывший помощник главы МВД СССР, экс-замглавы Совбеза России Рубанов
Владимир Рубанов
Владимир Рубанов (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

В возрасте 79 лет скончался бывший помощник главы МВД СССР (1989–1990), экс-заместитель секретаря Совбеза России (1993–1996) Владимир Рубанов. Об этом сообщил президиум Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) — это организация, одним из основателей которой он был.

В сообщении говорится, что Рубанов умер 7 декабря. В конце ноября телеграм-канал Mash писал, что его экстренно госпитализировали в Москве из-за болей в груди.

Владимир Рубанов родился в 1944 году. В 1970-м окончил Воронежский политехнический институт по специальности «инженер-механик по самолетостроению». Работал на Воронежском авиационном заводе инженером-конструктором.

С 1971 года работал в органах госбезопасности. В 1971–1981 годах был оперативным сотрудником, заместителем руководителя подразделения по обеспечению безопасности особо важных объектов оборонного значения, заместителем начальника контрразведки в управлении КГБ по Воронежской области.

Бывший госсекретарь Помпео вспомнил о шутках с Путиным про КГБ
Политика
Майк Помпео

В 1984 году Рубанова перевели в Москву на должность замглавы подразделения информационно-аналитического отдела НИИ КГБ СССР по вопросам защиты государственных секретов и правовых режимов обеспечения государственной безопасности.

В 1989 году он стал помощником главы МВД Советского союза, в 1990–1991-м был зампредом Государственного комитета РСФСР по общественной безопасности и взаимодействию с Министерством обороны и КГБ, начальником Аналитического управления КГБ СССР (1991–1992). С 1993 по 1996 год Рубанов занимал должность заместителя секретаря Совбеза России.

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: как отстаивать позицию и добиваться желаемого

Позже он был куратором межведомственных комиссий по общественной безопасности, научно-техническим вопросам оборонной промышленности и информационной безопасности, научным руководителем Центра интеллектуальных информационных технологий Intelteq, членом экспертной коллегии фонда «Сколково», вице-президентом Лиги содействия оборонным предприятиям.

Теги
Совбез КГБ МВД

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
На Украине задержали бывшего десантника, завербованного КГБ Белоруссии
Политика
Умер последний петербургский генерал КГБ Алексей Кедров
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97) Инвестиции, 08 дек, 16:42 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93) Инвестиции, 08 дек, 16:42
Рада одобрила в первом чтении штрафы за нарушение комендантского часа Политика, 21:57
Финляндия начала предварительное следствие по делу экс-командира «Русича» Политика, 21:51
В Симферополе произошел взрыв самодельной бомбы Общество, 21:50
Делать все по-своему: как стать востребованным фотографом РБК и ВТБ, 21:47
«Зенит» одержал победу и сместил «Краснодар» с первого места в РПЛ Спорт, 21:45
Захарян отметился первым результативным действием за «Реал Сосьедад» Спорт, 21:33
WSJ узнала об иске «Волги-Днепр» к властям Канады из-за санкций Бизнес, 21:27
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 21:24
«Црвена Звезда» побила державшийся 58 лет рекорд «Реала» Спорт, 21:20
Медведев обвинил Шольца в «изворачивании» после слов о росте цен на газ Политика, 21:13
ЕС договорился разработать первый в мире свод правил по ИИ Технологии и медиа, 21:04
Цифровой двойник человека, термояд и кванты: какие планы у ученых РБК и Росатом, 21:01
Сборная дивизиона Тарасова стала вторым финалистом Матча звезд КХЛ Спорт, 20:56
В Домодедово на время пропало электричество Общество, 20:53