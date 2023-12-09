Умер бывший помощник главы МВД СССР Рубанов

Владимир Рубанов (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

В возрасте 79 лет скончался бывший помощник главы МВД СССР (1989–1990), экс-заместитель секретаря Совбеза России (1993–1996) Владимир Рубанов. Об этом сообщил президиум Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) — это организация, одним из основателей которой он был.

В сообщении говорится, что Рубанов умер 7 декабря. В конце ноября телеграм-канал Mash писал, что его экстренно госпитализировали в Москве из-за болей в груди.

Владимир Рубанов родился в 1944 году. В 1970-м окончил Воронежский политехнический институт по специальности «инженер-механик по самолетостроению». Работал на Воронежском авиационном заводе инженером-конструктором.

С 1971 года работал в органах госбезопасности. В 1971–1981 годах был оперативным сотрудником, заместителем руководителя подразделения по обеспечению безопасности особо важных объектов оборонного значения, заместителем начальника контрразведки в управлении КГБ по Воронежской области.

В 1984 году Рубанова перевели в Москву на должность замглавы подразделения информационно-аналитического отдела НИИ КГБ СССР по вопросам защиты государственных секретов и правовых режимов обеспечения государственной безопасности.

В 1989 году он стал помощником главы МВД Советского союза, в 1990–1991-м был зампредом Государственного комитета РСФСР по общественной безопасности и взаимодействию с Министерством обороны и КГБ, начальником Аналитического управления КГБ СССР (1991–1992). С 1993 по 1996 год Рубанов занимал должность заместителя секретаря Совбеза России.

Позже он был куратором межведомственных комиссий по общественной безопасности, научно-техническим вопросам оборонной промышленности и информационной безопасности, научным руководителем Центра интеллектуальных информационных технологий Intelteq, членом экспертной коллегии фонда «Сколково», вице-президентом Лиги содействия оборонным предприятиям.