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Общество ,  
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В театре после сообщений об обмороке рассказали о состоянии Бабкиной

В театре «Русская песня» опровергли падение Надежды Бабкиной в обморок
Надежда Бабкина
Надежда Бабкина (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Народная артистка России, певица Надежда Бабкина не падала в обморок, ей действительно стало нехорошо, но госпитализация ей не понадобилась, сообщил РБК заместитель художественного руководителя — директора Московского государственного академического театра «Русская песня» Сергей Рябов.

«Надежда Георгиевна не падала ни в какой обморок. Надежде Георгиевне стало нехорошо, это правда. Было связано с тем, что очень душно в студии, и выступали перед ребятами, приехавшими из зоны СВО (специальной военной операции. — РБК), Надежда Георгиевна сказала эмоциональную речь и случайно переволновалась, скажем так», — рассказал Рябов.

Он добавил, что сейчас артистка чувствует себя хорошо и находится дома.

О том, что Надежда Бабкина упала в обморок, написал телеграм-канал Mash. По его данным, певице стало плохо на съемках в студии телекананала «Звезда». Съемочная группа вызвала ей скорую помощь, медики приехали, оказались ей помощь и уехали.

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Бабкиной 73 года. Она является основательницей вокального ансамбля «Русская песня». Коллектив под руководством артистки выполнил более 100 аранжировок русских народных песен. Шлягерами стали такие номера, как «Москва златоглавая», «Как хотела меня мать», «Если хочешь быть военным», «Девушка Надя». С 1994 по 2022 годы Бабкина выпустила 17 альбомов. Также с 2009 до 2023 года она вела программу «Модный приговор» на «Первом канале».

Теги
Надежда Бабкина обморок театр новости

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Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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