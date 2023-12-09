 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Политика ,  
0 

В Грузии президент и активисты прошли маршем за членство в ЕС

Президент Грузии и активисты поучаствовали в марше по поводу членства в ЕС
Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили (Фото: Ираклий Геденидзе / Reuters)

Граждане Грузии, президент страны Саломе Зурабишвили и члены неправительственных организаций проводят в Тбилиси марш с лозунгом «Наш голос Евросоюзу», передает «Первый канал Грузинского телевидения» и портал On.ge.

Шествие началось в 14:00 по местному времени (13:00 мск) от площади Республики в направлении площади Европы. Принять участие в марше планировали более 70 грузинских неправительственных организаций.

Участники митинга подготовили к акции большой флаг Евросоюза. По словам организаторов марша, каждая звезда на флаге (на флаге ЕС 12 звезд) изготовлена в разных регионах Грузии, что выражает стремление всего общества к европейской интеграции.

Глава организации «Защитники демократии» Георгий Мшвениерадзе объяснял Interpressnews, что главная цель шествия — сделать так, чтобы страны-члены ЕС услышали голос грузинского общества о желании вступить в союз.

«Европейская комиссия уже высказала свое мнение, и теперь мы ждем решения Европейского совета, и я ожидаю, что они учтут, с одной стороны, полученную рекомендацию, а также мнение людей, которые пришли сюда сегодня», — сказала президент страны Саломе Зурабишвили, которая присоединилась к маршу (цитата по On.ge).

Евросоюз допустил принятие Грузии и Молдавии без Абхазии и Приднестровья
Политика
Фото:Carl Court / Getty Images

Еврокомиссия порекомендовала 8 ноября начать переговоры о вступлении Украина и Молдавии, а также предоставить Грузии статус кандидата. Окончательное решение, предоставлять ли Тбилиси статус кандидата и начинать ли переговоры с Киевом и Кишиневом, должен принять Европейский совет. Вопрос будет на повестке саммита ЕС 14–15 декабря 2023 года — для запуска процесса нужно единогласное одобрение всех 27 стран сообщества.

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: как отстаивать позицию и добиваться желаемого

Евросоюз может принять в свой состав Грузию и Молдавию без регионов, которые Брюссель рассматривает как части этих государств, — Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, говорил представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.

Теги
Грузия протесты марш Саломе Зурабишвили Евросоюз вступление в ЕС

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Президент Грузии спрогнозировала сроки «большого взрыва» в ЕС
Политика
Сколько Грузии, Молдавии и Украине осталось до приема в Евросоюз
Политика
Пашинян заявил о поддержке территориальной целостности Грузии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97) Инвестиции, 08 дек, 16:42 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93) Инвестиции, 08 дек, 16:42
В театре после сообщений об обмороке рассказали о состоянии Бабкиной Общество, 20:18
Почему мы по-разному воспринимаем цвета: от Карла Юнга до Анжелы Райт РБК и ЖК Soul, 20:15
Из сектора Газа эвакуировались еще около сотни россиян Общество, 20:10
«Бавария» потерпела крупнейшее за четыре года поражение в бундеслиге Спорт, 20:01
Топ-10 аварийных ситуаций на дороге: как их избежать РБК и Ингосстрах, 19:52
В Грузии президент и активисты прошли маршем за членство в ЕС Политика, 19:48
МИД назвал условия «устойчивого и справедливого» мира на Украине Политика, 19:38
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как технологично перейти в цифровое измерение. Конструктор решений РБК и МТС, 19:29
Дивизион Харламова вышел в финал Матча звезд КХЛ Спорт, 19:24
Альтернативные инвестиции в спорткары и классические авто принесли 25% РБК и Ингосстрах, 19:17
Как научиться использовать возможности автомобиля по полной РБК и Jaecoo, 19:06
Клуб Карпина в последнем матче года сыграл вничью в Грозном Спорт, 19:06
Как проверить надежность сотрудников дистанционно РБК и МТС, 18:57
Отца стрелявшей в Брянске школьницы обвинили в доведении до самоубийства Общество, 18:57