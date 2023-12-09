Президент Грузии и активисты поучаствовали в марше по поводу членства в ЕС

В Грузии президент и активисты прошли маршем за членство в ЕС

Саломе Зурабишвили (Фото: Ираклий Геденидзе / Reuters)

Граждане Грузии, президент страны Саломе Зурабишвили и члены неправительственных организаций проводят в Тбилиси марш с лозунгом «Наш голос Евросоюзу», передает «Первый канал Грузинского телевидения» и портал On.ge.

Шествие началось в 14:00 по местному времени (13:00 мск) от площади Республики в направлении площади Европы. Принять участие в марше планировали более 70 грузинских неправительственных организаций.

Участники митинга подготовили к акции большой флаг Евросоюза. По словам организаторов марша, каждая звезда на флаге (на флаге ЕС 12 звезд) изготовлена в разных регионах Грузии, что выражает стремление всего общества к европейской интеграции.

Глава организации «Защитники демократии» Георгий Мшвениерадзе объяснял Interpressnews, что главная цель шествия — сделать так, чтобы страны-члены ЕС услышали голос грузинского общества о желании вступить в союз.

«Европейская комиссия уже высказала свое мнение, и теперь мы ждем решения Европейского совета, и я ожидаю, что они учтут, с одной стороны, полученную рекомендацию, а также мнение людей, которые пришли сюда сегодня», — сказала президент страны Саломе Зурабишвили, которая присоединилась к маршу (цитата по On.ge).

Еврокомиссия порекомендовала 8 ноября начать переговоры о вступлении Украина и Молдавии, а также предоставить Грузии статус кандидата. Окончательное решение, предоставлять ли Тбилиси статус кандидата и начинать ли переговоры с Киевом и Кишиневом, должен принять Европейский совет. Вопрос будет на повестке саммита ЕС 14–15 декабря 2023 года — для запуска процесса нужно единогласное одобрение всех 27 стран сообщества.

Евросоюз может принять в свой состав Грузию и Молдавию без регионов, которые Брюссель рассматривает как части этих государств, — Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, говорил представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.