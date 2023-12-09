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Общество ,  
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В Уфе неизвестный убил женщину кастетом и сбежал

В Уфе неизвестный убил женщину кастетом и сбежал
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Полицейские Уфы разыскивают неизвестного, который ранил несколько человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Башкирии на своей странице во «ВКонтакте».

«Около улиц Братьев Кадомцевых и Рихарда Зорге преступник нанес им (гражданам. — РБК) телесные повреждения и скрылся», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с произошедшим возбуждено несколько уголовных дел. Силовики изучили записи с камер наблюдения, и, как уточнили в управлении, «не исключено, что подозреваемый может скрываться около ТРК «Планета» или микрорайона Сипайлово».

В Дублине неизвестный с ножом напал на детей возле школы
Общество
Фото:Clodagh Kilcoyne / Reuters

Источник «РИА Новости» в экстренных службах Уфы сообщил, что полиция разыскивает мужчину, который ударил кастетом по голове пенсионерку и сбежал. После этого женщину госпитализировали, но она от полученных травм погибла в больнице. О смерти пенсионерки после удара кастетом сообщил и портал «Уфа Онлайн».

5 декабря в одной из школ села Кармаскалы в Башкирии 13-летний мальчик напал на 14-летнего восьмиклассника с ножом из набора мультитул. Как уточнили «РБК Уфа» в пресс-службе регионального МВД, у мальчиков произошел конфликт.

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Теги
Уфа Башкирия МВД нападение

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